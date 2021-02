QUEBEC CITY und SEOUL, Korea, Feb. 16, 2021, ein Branchenführer im Bereich der Umgebungssensorik für autonome Fahrzeuge und fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme der Stufen 1 bis 5, ist stolz darauf, bekanntgeben zu können, dass Seoul Roboticsjetzt Teil des Leddar Ecosystemist. Seoul Robotics ist ein führendes Unternehmen für 3D-Computer Vision und nutzt KI und maschinelles Lernen, um die Zukunft der Mobilität voranzubringen. Das Leddar Ecosystem umfasst führende Technologieunternehmen, die mit LeddarTech zusammenarbeiten, indem sie ihr Know-how über verschiedene Technologien zur Verbesserung von ADAS- und AD-Lösungen einbringen.



Seoul Robotics mit Hauptsitz in Seoul, Südkorea, hat durch seine proprietäre SENSR 3D-Software Expertenwissen in der LiDAR-Wahrnehmungstechnologie gezeigt. Diese Plattform analysiert und verarbeitet LiDAR-Daten mit hoher Genauigkeit, sodass mehr Branchen, darunter Einzelhandel, Logistik und Smart Cities, 3D-Einblicke nutzen können. Seoul Robotics hat in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit erregt, da das Unternehmen den Titel "No. 1 Tech Startup" für Südkorea von DB-Stars für das Jahr 2019 erhalten hat.

LeddarTech und Seoul Robotics arbeiten zusammen an der Entwicklung fortschrittlicher Echtzeit-Wahrnehmungslösungen zur Ergänzung von LeddarTechs Leddar Pixell, der für Shuttles, Robotaxis, ADVs, Busse und schwere Nutzfahrzeuge entwickelt wurde. Der Leddar Pixell, ein 180-Grad-3D-Flash-Solid-State-Sensor, gilt als der robusteste LiDAR auf dem Markt. Das Produkt wurde kürzlich von der Shenzhen Automotive Electronics Industry Association mit dem Outstanding & innovative Product Awardund auf der CES 2020 als Best of Innovation Honoreeausgezeichnet. Die Partnerschaft zwischen LeddarTech und Seoul Robotics nutzt das technische Know-how beider Unternehmen, um Kunden eine verbesserte LiDAR-Lösung zu bieten, die Leistung und Robustheit steigert und gleichzeitig die Markteinführungszeit verkürzt und Kosten senkt.

"Robuste LiDAR-Sensoren wie der Leddar Pixell benötigen die fortschrittlichste 3D-Wahrnehmungssoftware, um Daten in Echtzeit zu verarbeiten und zu interpretieren", so HanBin Lee, Mitbegründer und CEO von Seoul Robotics. "Unsere branchenführende Wahrnehmungsplattform SENSR ermöglicht ein besseres Verständnis und eine bessere Interpretation von 3D-Daten und bietet dem Markt eine detailliertere auf LiDAR basierende Wahrnehmung. Durch unsere Zusammenarbeit mit dem Leddar Ecosystem bieten wir Objekterkennung und -klassifizierung sowie Geschwindigkeitsmessung, Richtungs- und Standortinformationen, ohne dass Kartendaten benötigt werden, während wir gleichzeitig Kosten reduzieren und die Effizienz steigern."

"Durch die Partnerschaft mit Seoul Robotics, einem angesehenen Marktführer für 3D-Wahrnehmungssoftware für LiDAR-Sensoren, profitieren LeddarTech und unsere Kunden von der fortschrittlichen und innovativen LiDAR-Wahrnehmungstechnologie von Seoul Robotics", so Charles Boulanger, CEO von LeddarTech. "Und die Zusammenarbeit führt zu einer Lösung zur Vereinfachung und Beschleunigung der Integration des Leddar Pixell in eine Vielzahl von Anwendungen im Mobilitätsbereich und in der Industrie", schließt Boulanger.

Über Seoul Robotics

Seoul Robotics ist ein Unternehmen für 3D-Computer Vision, das eine Wahrnehmungsplattform entwickelt, um mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen die Zukunft der Mobilität voranzubringen. Seoul Robotics wurde 2017 gegründet und arbeitet mit OEMs, Systemintegratoren und Regierungsbehörden auf der ganzen Welt zusammen, um die Nutzung von 3D-Daten zu diversifizieren. Das Unternehmen hat eine eigene proprietäre Software entwickelt, die mit nahezu allen LiDAR- und 3D-Datensensoren kompatibel ist, um in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen die Genauigkeit und Effizienz zu erhöhen und die Sicherheit zu gewährleisten. Seoul Robotics verfügt über Niederlassungen in Seoul, dem Silicon Valley, München und Detroit und wird von führenden globalen Finanzinstituten unterstützt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.seoulrobotics.org.

Über LeddarTech

LeddarTech ist führend auf dem Gebiet der Umgebungssensorik für autonome Fahrzeuge und fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme. LeddarTech wurde 2007 gegründet und hat sich zu einem Unternehmen für die umfassende End-to-End-Umgebungssensorik entwickelt, indem es seinen Kunden die Möglichkeit bietet, kritische Sensorik- und Wahrnehmungsprobleme in der gesamten Wertschöpfungskette des Automobil- und Mobilitätsmarkts zu lösen. Mit seiner Sensorfusions- und Wahrnehmungsplattform LeddarVision und seiner kostengünstigen, skalierbaren und vielseitigen LiDAR-Entwicklungslösung für Solid-State-LiDARs für den Automobilbereich auf Basis der LeddarEngine ermöglicht LeddarTech Tier-1-2-Systemintegratoren in der Automobilindustrie die Entwicklung von umfassenden Sensorlösungen für die Autonomiestufen 1 bis 5. Diese Lösungen werden aktiv in Anwendungen für autonome Shuttles, Lastwagen, Busse, Lieferfahrzeuge, Smart Cities/Factories und Robotaxen eingesetzt. Das Unternehmen ist mit über 95 patentierten Technologien (erteilt oder angemeldet) für zahlreiche Innovationen im Bereich hochmoderner Fernerkundungsanwendungen für Automobile und Mobilität verantwortlich, die Fahrerassistenzsysteme und die Möglichkeiten im Bereich des autonomen Fahrens erweitern.

Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.leddartech.comsowie auf LinkedIn, Twitter, Facebookund YouTube.

