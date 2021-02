WOCHENVORSCHAU: Termine bis 01. März 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 01. März:

DIENSTAG, DEN 16. FEBRUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: DSM, Jahreszahlen

07:00 CHE: Straumann, Jahreszahlen

08:00 CHE: Glencore, Jahreszahlen

11:00 DEU: Sparkassenverband Westfalen-Lippe, Jahres-Pk, Münster 11:00 DEU: Ostdeutscher Sparkassenverband, Jahres-Pk, Berlin TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

IRL: Kerry Group, Jahreszahlen

USA: Agilent Technologies, Q1-Zahlen

USA: Avis Budget, Q4-Zahlen

USA: American International Group (AIG), Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

05:30 JPN: Dienstleistungsindex 12/20

07:30 FRA: Arbeitslosenzahlen Q4/20

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte) 12/20 08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 12/20 09:00 HUN: BIP Q4/20 (vorläufig)

09:30 NLD: BIP Q4/20 (vorläufig)

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 02/21

11:00 EUR: BIP Q4/20 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Empire State Index 02/21

17:00 RUS: Erzeugerpreise 01/21

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: "Wirtschaftsgipfel" von Bundeswirtschaftsminister Altmaier und mehr als 40 Wirtschaftsverbänden. Themen sind die aktuelle Lage der Wirtschaft in der Corona-Krise, die Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern, mögliche Öffnungsperspektiven und die Wirtschaftshilfen. 10:00 DEU: Online-Fachtagung "Wasserstoff - mit deutschen Häfen in die emissionsfreie Zukunft", Hamburg 10:00 EUR: Tagung der EU-Wirtschafts- und Finanzminister, Brüssel HINWEIS

CHN: Feiertag, Börse geschlossen

MITTWOCH, DEN 17. FEBRUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Schindler, Jahreszahlen

07:00 FRA: Capgemini, Jahreszahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Jahreszahlen

07:10 DEU: Norma Group, Jahreszahlen

07:30 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen

07:45 NLD: Ahold Delhaize, Jahreszahlen

07:45 FRA: Kering, Jahreszahlen

08:00 DEU: Beiersdorf, Jahreszahlen (Online-Pk 10.30 h) 08:00 GBR: British American Tobacco, Jahreszahlen

08:00 GBR: Rio Tinto, Jahreszahlen

08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 01/21

10:00 DEU: Villeroy & Boch, Jahres-Pk (online)

10:00 DEU: Ceconomy, Hauptversammlung (online)

14:00 USA: Analog Devices, Q1-Zahlen

17:40 CHE: Temenos Group, Jahreszahlen (Call 18.00 h)

18:00 FRA: Vallourec, Jahreszahlen

23:55 CAN: Nutrien, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NOR: Aker, Jahreszahlen

USA: The Mosaic, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 12/20

08:00 GBR: Verbraucherpreise 01/21

08:00 GBR: Erzeugerpreise 01/21

08:00 DEU: Destatis: Nominallohn-/Reallohnindex, vorläufiges Jahresergebnis 2020 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 30 Jahre, Volumen: 1,5 Mrd EUR 14:30 USA: Erzeugerpreise 01/21

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 01/21

15:15 USA: Industrieproduktion 01/21

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 01/21

16:00 USA: Lagerbestände 12/20

16:00 USA: NAHB-Index 02/21

17:00 RUS: Verbraucherpreise (wöchentlich)

20:00 USA: FOMC-Sitzungsprotokoll 27.1.21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Messe für Bio-Lebensmittel und Fachmesse für Naturkosmetik Biofach/Vivaness 2021 (online) 09:00 Eröffnung der Messe Biofach/Vivaness

10:00 Branchen-Bilanz-Pk

HINWEIS

CHN: Feiertag, Börse geschlossen

DONNERSTAG, DEN 18. FEBRUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 FRA: Airbus Group, Jahreszahlen

07:00 CHE: Credit Suisse, Jahreszahlen

07:00 DEU: Varta, Jahreszahlen

07:00 DEU: Gerresheimer, Jahreszahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: KWS Saat, Halbjahreszahlen

07:15 CHE: Nestle, Jahreszahlen (Call 14.00 h) (Online-Pk 9.00 h) 07:15 FRA: Imerys, Jahreszahlen

07:15 FRA: Air France-KLM, Jahreszahlen

07:30 DEU: Daimler, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 h Online-Pk) 07:30 FRA: EdF, Jahreszahlen

07:30 FRA: Orange, Jahreszahlen

07:30 FRA: Bouygues, Jahreszahlen

07:30 FRA: Carrefour, Jahreszahlen

08:00 DEU: MTU, Jahreszahlen (9.30 h Call)

08:00 ESP: Repsol, Jahreszahlen

08:00 GBR: Barclays, Jahreszahlen

08:00 GBR: Smith & Nephew, Jahreszahlen

10:30 DEU: Union Investment, Jahres-Pk (online)

12:30 USA: Blue Apron, Q4-Zahlen

13:00 USA: Marriott International, Q4-Zahlen

13:00 USA: Walmart, Q4-Zahlen

13:30 USA: Southern Company, Q4-Zahlen

14:00 CHE: Temenos Group, Capital Markets Day

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Hochtief, Jahreszahlen

DEU: Sartorius, Jahreszahlen

FRA: Valeo, Jahreszahlen

USA: Applied Materials, Q1-Zahlen

USA: Dropbox, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundesfinanzhof veröffentlicht Jahresbericht 2020 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 01/21 (endgültig) 06:30 NLD: Arbeitslosenzahlen 01/21

08:00 DEU: Erwerbstätigkeit Q4/20

08:00 DEU: Auftragsbestand- und reichweite Verarbeitendes Gewerbe 12/20 10:00 POL: Industrieproduktion 01/21

11:00 EUR: Verbraucherpreise 01/21 (endgültig)

11:00 EUR: EZB Geschäftsbericht

12:00 IRL: Verbraucherpreise 01/21

13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 21.1.21

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 01/21

14:30 USA: Im- und Exportpreise 01/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philly Fed Index 02/21

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 02/21 (vorab)

17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Arbeitslosenquote 01/21

17:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 01/21

SONSTIGE TERMINE

13:00 DEU: Dritte Runde der Tarifverhandlungen Metall- und Elektroindustrie für die Mittelgruppe Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland FREITAG, DEN 19. FEBRUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Sika AG, Jahreszahlen

07:00 DEU: Allianz, Jahreszahlen (Call 8.30 h Presse, 14.00 Call Analysten) 07:00 CHE: BB Biotech, Jahreszahlen

07:00 CHE: Swiss Re, Jahreszahlen

07:30 FRA: Danone, Jahreszahlen

08:00 FRA: Renault, Jahreszahlen

08:00 GBR: Natwest, Jahreszahlen

10:00 DEU: Metro Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), Online-Pk zum Jahresauftakt TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Hermes, Jahreszahlen

ITA: Eni, Jahreszahlen

NLD: Besi (BE Semiconductor), Jahreszahlen

USA: Deere & Co, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 02/21

00:30 JPN: Verbraucherpreise 01/21

01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 02/21

01:30 JPN: Jibun PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/21 (vorläufig) 08:00 DEU: Erzeugerpreise gewerblicher Produkte 01/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 01/21 (endgültig)

09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/21 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/21 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/21 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Leistungsbilanz 12/20

10:00 ITA: Verbraucherpreise 01/21 (endgültig)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/21 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/21 (vorab) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 01/21

EUR: S&P Ratingergebnis Schweiz, Estland

EUR: Moody's Ratingergebnis Island

EUR: Fitch Ratingergebnis Luxemburg, Türkei

SONSTIGE TERMINE

DEU: Veranstaltung MSC Special Edition "Beyond Westlessness: Renewing Transatlantic Cooperation, Meeting Global Challenges" u.a. mit US-Präsident Joe Biden, Bundeskanzlerin Angela Merkel MONTAG, DEN 22. FEBRUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:40 DEU: Dr. Hönle, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Associated British Foods, Pre-close Trading Update 12:00 PRT: EDP, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Transocean Ltd., Q4-Zahlen

FRA: Faurecia, Jahreszahlen und Capital Market Day

USA: Palo Alto Networks, Q2-Zahlen

USA: ZoomInfo Technologies, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 02/21

14:30 USA: CFNA-Index 01/21

15:00 BEL: Geschäftsklima 02/21

16:00 USA: Frühindikator 01/21

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW), Jahres-Pk (online) 11:00 DEU: Abschluss-Pk zur digitalen Messe für Bio-Lebensmittel und Fachmesse für Naturkosmetik Biofach/Vivaness 2021 14:00 DEU: Verhandlung von Schadenersatzklagen des Landes Baden-Württemberg gegen Volkswagen EUR: Tagung der EU-Außenminister

EUR: Fachminister der EU-Staaten beraten über Agrar und Fischerei DIENSTAG, DEN 23. FEBRUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: CPH, Jahreszahlen

07:00 CHE: SIG Combiloc, Jahreszahlen

07:00 CHE: PSP Swiss Property, Jahreszahlen

07:00 DEU: Fresenius, Jahreszahlen (Online-Pk 11.00 h) 07:00 DEU: FMC, Jahreszahlen

07:00 DEU: Covestro, Jahreszahlen (Online-Pk 10.00 h)

07:00 DEU: HeidelbergCement, Jahreszahlen

07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen

07:30 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Jahreszahlen

08:00 GBR: HSBC Holdings, Jahreszahlen

08:00 IRL: Medtronic plc, Q3-Zahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: Osram Licht, Hauptversammlung (online)

12:00 USA: Home Depot, Q4-zahlen

14:00 DEU: Software, Capital Markets Day

17:00 USA: Apple, Hauptversammlung

18:00 USA: Snap, Investor Day

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Dritte Runde der Verhandlungen zum neuen Haustarif bei Volkswagen DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen

DEU: Stemmer Imaging, Jahreszahlen

ESP: Enagas, Jahreszahlen

ITA: Telecom Italia, Jahreszahlen

USA: Intuit, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 01/21

09:30 SWE: Arbeitslosenquote 01/21

10:00 POL: Arbeitslosenquote 01/21

10:00 ITA: Industrieaufträge 12/20

11:00 EUR: Verbraucherpreise 01/21 (endgültig)

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 USA: FHFA-Index 12/20

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 02/21

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 02/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: EuGH-Gutachten zur gerichtlichen Zuständigkeit für eine Klage wegen Persönlichkeitsrechtsverletzung im Internet 10:00 DEU: BGH verhandelt im VW-Dieselskandal zum Software-Update und zu möglichen Ansprüchen gegen die Konzerntochter Audi 10:0 DEU: Digitale Wirtschaftspressekonferenz des Verbands der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie (VdL) DEU: Bundesregierung zieht Bilanz ihrer "Wohnraumoffensive" - Konferenz u.a. mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) DEU: Auftakt der Tarifverhandlungen zwischen Eisenbahn- & Verkehrsgewerkschaft (EVG) und der Transdev-Unternehmensgruppe DEU: Digitaler Frankfurter Zukunftskongress der Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt UAS). U.a. mit dem Philosophen Richard David Precht und dem Publizisten und TV-Moderator Michel Friedman. Im Zentrum stehen die Zukunftsthemen Planet Erde, Digitalisierung und Zukunft der Arbeit sowie das Thema Demokratie. HINWEIS

JPN/RUS: Feiertag, Börsen geschlossen

MITTWOCH, DEN 24. FEBRUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Sulzer, Jahreszahlen

07:00 DEU: Aareal Bank, Jahreszahlen (Online-Pk 11.30 h) 07:00 BEL: Solvay, Jahreszahlen

07:00 LUX: Corestate Capital, Jahreszahlen

07:30 FRA: SCOR, Jahreszahlen

07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Jahreszahlen

07:30 DEU: Instone Real Estate, Jahreszahlen

07:30 DEU: Hensoldt, Jahreszahlen

08:00 DEU: Puma, Jahreszahlen (Call 9.30 h)

08:00 DEU: New Work, Jahreszahlen

08:00 DEU: PWO, Jahreszahlen

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 01/21

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Jahreszahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Jahreszahlen

08:00 NLD: Wolters Kluwer, Jahreszahlen

08:20 ESP: Iberdrola, Jahreszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 11:00 DEU: Fressnapf-Gruppe, Jahres-Pk (online)

14:00 DEU: Wintershall Dea, Jahres-Pk (online)

17:40 DEU: Alstria Office Reit AG, Jahreszahlen

18:00 DEU: Freenet, Jahreszahlen

18:30 DEU: Patrizia , Jahreszahlen

22:30 USA: Alcon, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Wienerberger, Jahreszahlen

ESP: Endesa, Jahreszahlen

FRA: Accor, Jahreszahlen

FRA: Korian, Q4-Zahlen

PRT: EDP, Jahreszahlen

USA: Nvidia, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: BIP Q4/20 (2. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Geschäftsklima 02/21

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 02/21

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 10 Jahre / Volumen: 4 Mrd EUR 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 01/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

DONNERSTAG, DEN 25. FEBRUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

05:30 GBR: Standard Chartered, Jahreszahlen

07:00 DEU: Takkt, Jahreszahlen

07:00 DEU: Rhön Klinikum, Jahreszahlen

07:00 DEU: ADVA Optical, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Jahreszahlen

07:00 BEL: UCB, Jahreszahlen

07:00 CHE: Adecco, Jahreszahlen

07:00 CHE: Kudelski, Jahreszahlen

07:00 FRA: Axa, Jahreszahlen

07:00 FRA: Safran, Jahreszahlen

07:30 DEU: Munich Re, Jahreszahlen (Call 9.30 h)

07:30 DEU: Bayer, Jahreszahlen (Call 10.00 h)

07:30 DEU: Aixtron, Jahreszahlen

07:30 DEU: MLP, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Pk 10.00 h) 07:30 DEU: Dürr AG, Jahreszahlen (Call 15.00 h)

07:30 ESP: Telefonica, Jahreszahlen

07:30 FRA: Veolia Environnement, Jahreszahlen

07:45 DEU: Krones, Jahreszahlen

08:00 GBR: BAE Systems, Jahreszahlen

08:00 GBR: Anglo American, Jahreszahlen

08:00 GBR: Centrica, Jahreszahlen

10:00 DEU: Infineon, Hauptversammlung (oline)

10:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Hauptversammlung (online) 17:35 FRA: Lagardere, Jahreszahlen

17:45 FRA: Saint-Gobain, Jahreszahlen

18:00 USA: Twitter, Analystenkonferenz

18:00 NLD: ASM International, Jahreszahlen

22:05 USA: HP Inc., Q1-Zahlen

22:05 USA: Salesforce, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Evotec, Geschäftsbericht

ESP: ACS, Jahreszahlen

FRA: Casino, Jahreszahlen

FRA: Suez, Jahreszahlen

GBR: Aston Martin Lagonda Jahreszahlen

ITA: Saipem, Jahreszahlen

USA: Dell, Q4-Zahlen

USA: Best Buy, Q4-Zahlen

USA: Moderna, Q4-Zahlen

USA: Beyond Meat, Q4-Zahlen

USA: Etsy, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Frühindikatoren 12/20 (endgültig)

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 03/21

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 02/21

09:00 AUT: Industrieproduktion 12/20

09:00 ESP: Erzeugerpreise 01/21

10:00 EUR: Geldmenge M3 01/21

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 02/21

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 02/21 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 02/21

11:00 EUR: Geschäftsklima 02/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 01/21 (vorläufig) 14:30 USA: BIP Q4/20 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q4/20 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 01/21

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: EuGH-Urteil zum Verbot der Doppelbestrafung wegen Missbrauchs marktbeherrschender Stellung FREITAG, DEN 26. FEBRUAR 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: LafargeHolcim, Jahreszahlen

07:00 DEU: BASF, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Jahreszahlen

07:30 AUT: Erste Group Bank, Jahreszahlen

08:00 DEU: Brain Technology, Q1-Zahlen

08:00 GBR: IAG International Airlines, Jahreszahlen

08:15 FRA: Engie, Jahreszahlen

08:30 ESP: Amadeus IT, Jahreszahlen

08:30 DEU: Befesa, Jahreszahlen

11:00 DEU: Bertrandt, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: EVN, Q1-Zahlen

GBR: RSA Insurance Group, Jahreszahlen

USA: Foot Locker, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise 02/21

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 01/21

00:50 JPN: Industrieproduktion 01/21 (vorläufig)

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 01/21

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 01/21

07:00 FIN: BIP Q4/20

08:00 DNK: BIP Q4/20 (vorläufig)

08:45 FRA: Konsumausgaben 01/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 02/21 (vorläufig)

08:45 FRA: BIP Q4/20 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 02/21 (vorläufig)

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 02/21

09:00 CHE: BIP Q4/20

09:30 SWE: BIP Q4/20

09:30 SWE: Handelsbilanz 01/21

09:30 SWE: Einzelhandelsumsatz 01/21

10:30 PRT: Verbraucherpreise 02/21 (vorläufig)

12:00 PRT: BIP Q4/20 (endgültig)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 01/21

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 01/21 (vorläufig)

15:45 USA: MNI Chicago PMI 02/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 02/20

EUR: Moody's Ratingergebnis ESM, EFSF, Frankreich

EUR: Fitch Ratingergebnis Irland, Dänemark

EUR: S&P Ratingergebnis Dänemark

SONSTIGE TERMINE

09:45 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt Streit um feuchte Wand nach Kauf einer Eigentumswohnung EUR: EU-Sondergipfel (Online, zweiter und letzter Tag) Thema am zweiten Tag des Videogipfels der EU-Staats- und Regierungschefs sind die Außen- und Verteidigungspolitik sowie die Beziehungen der EU zur südlichen Nachbarschaft MONTAG, DEN 01. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

12:00 PRT: EDP, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Logitech, Analystenkonferenz

DEU: Global Fashion Group, Jahreszahlen

IRL: Bank of Ireland, Jahreszahlen

NLD: PostNL, Jahreszahlen

USA: Zoom Video Communications, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Investitionen Q4/20

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/21 (endgültig) 02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/21

07:00 RUS: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/21

09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 02/21

09:00 AUT: BIP Q4/20 (endgültig)

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/21

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/21

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/21 (endgültig) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/21 (endgültig) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/21 (endgültig) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 02/21 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/21 (endgültig) 11:00 BEL: BIP Q4/20 (endgültig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 02/21 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 02/21 (vorläufig)

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/21 (endgültig) 16:00 USA: Bauinvestitionen 01/21

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 02/21

SONSTIGE TERMINE

FRA: Urteil im Prozess gegen den früheren französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy, der wegen Bestechung angeklagt ist °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi