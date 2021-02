DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

CORONA-HAUSHALT - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will die mit Spannung erwarteten Eckwerte für den Corona-Haushalt 2022 eine Woche später vorlegen. Der Entwurf für den Bundeshaushalt und die mittelfristige Finanzplanung für die nächste Wahlperiode bis 2025 sollen nun am 24. März ins Kabinett kommen, erfuhren die Zeitungen der Funke Mediengruppe aus Regierungskreisen. Der zunächst angestrebte Termin 17. März sei verworfen worden, weil der Bundestag in dieser Woche keine Sitzungen hat. Außerdem gewinnen Scholz und sein Haushaltsstaatssekretär Werner Gatzer (SPD) etwas mehr Zeit. Aktuell verhandeln sie mit den Staatssekretären der Bundesministerien über Wunsch und Wirklichkeit beim geplanten Geldausgeben. (Funke Mediengruppe)

ROHSTOFFE - Die Weltkonjunktur zieht an, und Chinas Volkswirtschaft läuft unter Volllast. Die Folge: Die Rohstoffpreise steigen auf breiter Front. Der Ölpreis hat am Montag erstmals seit Beginn der Coronakrise die Marke von 63 Dollar überschritten. Metalle wie Kupfer oder Platin markierten erst kürzlich mehrjährige Höchststände. Selbst bei Agrarrohstoffen wie Sojabohnen zeigt der Preis seit Monaten nach oben. Ein schwacher Dollar, Logistik-Engpässe und die Energiewende beflügeln die Nachfrage insbesondere nach Metallen. "Alles scheint zusammenzukommen an den Rohstoffmärkten", sagt Michael Salden, Leiter Rohstoffe bei Vontobel. Das schlägt zunehmend auch auf die Inflationserwartungen durch. So sagt etwa DZ-Bank-Ökonom Alexander Buhrow: "Die Marktteilnehmer sollten nicht überrascht sein, wenn die monatliche Inflationsrate im Jahresverlauf 2021 temporär die Marke von zwei Prozent überschreitet." Auch Cyrus de la Rubia, Chefökonom der Hamburg Commercial Bank, erwartet zumindest "an der einen oder anderen Stelle gewisse vorübergehende zyklische Angebotsengpässe". (Handelsblatt)

EIB - Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat darauf hingewiesen, dass die Coronakrise auch in Deutschland zu "besorgniserregenden Investitionslücken" führe. Nach Angaben von Vizepräsident Ambroise Fayolle will fast jedes zweite Unternehmen mit Investitionsplänen in Deutschland wegen der Covid-19-Pandemie weniger als geplant investieren, besonders im verarbeitenden Gewerbe, sagte er im Interview der Börsen-Zeitung. Er kündigte an, dass die EIB erste Finanzierungen über ihren neuen Pandemie-Garantiefonds in Kürze auch in Deutschland abschließen werde. Die Mittel könnten in Deutschland allerdings immer nur einen "ergänzenden Charakter zu den Stützungsaktionen der KfW" haben, so der Franzose. (Börsen-Zeitung)

MOBILFUNK - Mit dem neuen iPhone erobert 5G den Massenmarkt. Doch knapp zwei Jahre nach dem 5G-Start fehlt dem Netz fast überall weiter Geschwindigkeit. Der Grund liegt im technischen Ansatz. (Handelsblatt)

GRENZKONTROLLEN - Die Einführung deutscher Grenzkontrollen wird in der EU scharf kritisiert. "Die Maßnahmen haben ganz schwerwiegende Auswirkungen auf ganz Österreich und stehen daher in einem klaren Widerspruch zu den lessons learned aus dem letzten Frühjahr", sagte Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg am Montag. Die EU-Kommission bekräftigte ihr Missfallen mit dem deutschen Vorgehen. Auch Frankreich zeigte sich irritiert. "Das ist eine harte Entscheidung", sagte Europa-Staatssekretär Clément Beaune. Zunächst wollte er mit benachbarten deutschen Bundesländern sprechen, damit es keine "bösen Überraschungen" gebe. In Berlin schloss der Sprecher der Bundesregierung auf Anfrage nicht aus, dass auch Einreisen aus Frankreich eingeschränkt werden könnten. (SZ/FAZ/Handelsblatt)

STEUEROASEN - Deutschland macht Ernst im Kampf gegen Steueroasen. Finanzminister Olaf Scholz bereitet ein Gesetz vor, mit dem Unternehmen verboten werden kann, Kosten beim Finanzamt geltend zu machen, wenn der Geschäftspartner in einem Gebiet sitzt, das die internationalen Standards rund um Steuern nicht einhält und das deswegen auf der schwarzen Liste der EU steht. (FAZ)

DATENSCHUTZ - Im vergangenen Jahr sind so viele Bußgelder wie noch nie wegen Verstößen gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verhängt worden. Das zeigt eine Umfrage des Handelsblatts unter den Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder. Demnach wurden 2020 insgesamt 301 Bußen ausgesprochen. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 waren es 187 Bußgelder. Das entspricht einem Anstieg um 60 Prozent. Mecklenburg-Vorpommern machte wie schon im Vorjahr keine Angaben. Insgesamt beläuft sich die Summe der verhängten Bußgelder auf rund 48 Millionen Euro. Die Rekordstrafe musste der Modehändler Hennes & Mauritz (H&M) zahlen. (Handelsblatt)

GREEN BONDS - In der CDU reifen Pläne für die Abschaffung der Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz. Ein dem Handelsblatt vorliegendes Konzept wirbt dafür, die Finanzierung des Erneuerbaren-Ausbaus über Green Bonds sicherzustellen. Man wolle "weg von Finanzierungen der Energiewende durch die Verbraucher", heißt es in dem Konzept, das Christoph Ploß, Landeschef der Hamburger CDU, und Philipp Schröder, früherer Tesla-Deutschlandchef und CDU-Mitglied, erarbeitet haben. Wirtschaftsminister Peter Altmaier wirbt seit Wochen für eine Abschaffung der Umlage. (Handelsblatt)

