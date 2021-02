In der Nacht auf Dienstag stieg der Kurs der weltweit bekanntesten und wichtigsten Digitalwährung bis auf 49 938 Dollar, verlor danach aber wieder etwas an Wert. Zuletzt lag der Kurs auf der Handelsplattform Bitstamp mit rund 49'000 Dollar aber immer noch in Reichweite der symbolträchtigen Marke über dem Niveau vom Montag. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...