Die Wirtschaft braucht große Konjunkturpakete. Fiat-Währungen schwinden auch deswegen im Wert, ein Teil des Vermögens sollte daher in Gold umgewandelt werden Der Wert, den Gold heute widerspiegelt, entspricht nicht seinem inneren Wert. Der Edelmetallhändler Degussa geht davon aus, dass der Goldpreis auch in der Zukunft die Entwicklung der weltweiten Geldmengen nachzeichnet. Und dies sind wachsende Geldmengen. Eine Preiskorrektur, so Degussa, ist eine Gelegenheit für Langfristanleger, bei Gold und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...