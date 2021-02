Der Bitcoin notiert am Dienstagmorgen wieder gute vier Prozent höher bei rund 49.000 Dollar. In der Nacht hatte er sich bereits noch näher die wichtige 50.000-Dollar-Marke herangepirscht. Ein Ausbruch ist längst nur noch eine Frage der Zeit. Nach einer kurzen Verschnaufpause zu Wochenbeginn dominieren am Kryptomarkt heute wieder die grünen Vorzeichen. Daten von coinmarketcap.com zeigen, dass der Bitcoin dabei am frühen Dienstagmorgen bei 49.709 Dollar ein neues Allzeithoch markiert hat. An einzelnen ...

