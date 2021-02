The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.02.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.02.2021ISIN NameXS1516324321 DME AIRPORT 16/21US02209SBA06 ALTRIA GRP 19/22DE000BLB3XG4 BAY.LDSBK.IS.16/21DE000DK0PDT4 DEKA USD FESTZINS 18/21USU4328RAF11 HILT.DOM.OP.20/29 REGSXS1191130753 BUENOS AIRES 15/21 REGSCH0579132918 LUGANO,STADT 20/70FR0013118684 BPIFRANCE FINAN.16/21 MTNDE000NLB2L15 NORDLB 7PH.BD. 40/16XS1308351714 BK OF IREL.MRTG.BK 15/21DE000DK0GRR7 DEKA AUD FESTZINS 16/21DE000DK0GRS5 DEKA NOK FESTZINS 16/21AU3CB0232114 EXPORT-IMPORT BK 15/21MTNDE000DDA0L41 DZ BANK IS.A988US151020BC77 CELGENE 18/21DE000HSH4XC2 HCOB ZS 5 15/21AT0000A14PJ5 ERSTE GP BNK 14-21 MTNXS1033673440 KA FINANZ AG 14/21 MTNAT0000A153Z6 ERSTE GP BNK 14/21 MTNXS1033940740 SKAND.ENSK. 14/21 MTNXS1365271342 LANDW.R.BK16/21DL MTNREGSXS1369614034 SOC GENERALE 16/21 MTNDE000LB00XZ9 LBBW NK STUFENZINS 15/21GB00BMYHLF25 CP FUNDING 1 20/19.02.21DE000NLB2TF2 NORDLB FESTZINSANL.10/18GB00BMYHLC93 CP FUNDING 1 20/19.02.21DE000LB0WAC3 LBBW STUFENZINS 14/21GB00BMYHLD01 CP FUNDING 1 20/19.02.21US12673PAH82 CA INC. 17/22DE000HLB39X5 LB.HESS.THR.CARRARA02O/20DE000HSH4XE8 HCOB SZ XII 15/21