DJ MÄRKTE ASIEN/Fest - Softbank auf Rekordhoch - Imax-Hausse in Hongkong

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / HONGKONG (Dow Jones)--Der Aufwärtstrend an den ostasiatischen Börsen hat sich am Dienstag fortgesetzt. KGI Securities in Hongkong sprach exemplarisch für die gesamte Region von einer risikobereiten Stimmung vor dem Hintergrund des weltweit laufenden Impfstoffeinsatzes gegen das Coronavrirus und der Aussichten auf eine konjunkturelle Erholung.

Mit dabei war auch wieder Hongkong, wo das Geschäft seit Donnerstag wegen der Neujahrsfeierlichkeiten geruht hatte. Der HSI lag im dortigen Späthandel 1,8 Prozent höher. In Schanghai wird der Handel erst am Donnerstag wieder aufgenommen. Der Nikkei-Index in Tokio legte um weitere 1,3 Prozent auf 30.467 Punkte zu. Er hatte am Vortag erstmals seit 1990 die 30.000er Marke wieder geknackt. In Seoul und in Sydney fielen die Gewinne mit bis zu 0,7 Prozent etwas geringer aus. Für Unterstützung sorgte in Australien die dortige Notenbank mit dem erneuerten Signal, die Zinsen extrem niedrig zu lassen und die Anleihekäufe fortzusetzen, bis Inflation und Lohnwachstum nachhaltig anziehen. Der Austral-Dollar gab darauf etwas nach.

Zur erhöhten Risikoneigung passte, dass der Yen weiter zurückfiel, der traditionell als sicherer Hafen in Krisenzeiten gilt. Der Dollar kostete zuletzt 105,54 Yen, verglichen mit 105,00 zur gleichen Vortageszeit. Das sorgte zusätzlich für Rückenwind am japanischen Aktienmarkt.

Ölaktien folgen Ölpreisen

In der gesamten Region gehörten Papiere aus dem Ölsektor zu den größeren Gewinnern, weil auch die Ölpreise weiter steigen. Sie ziehen nun auch deshalb an, weil in Nordamerika die kalte Witterung einige Produzenten von Schieferöl dazu gezwungen hat, die Produktion zu unterbrechen. Zugleich dürfte das kalte Wetter die Ölnachfrage antreiben. Der Preis für US-Öl (+1,3 Prozent) legte entsprechend zuletzt auch stärker zu als der für die europäische Sorte Brent. In Hongkong gewannen CNOOC 9,2, in Tokio Inpex 1,6 Prozent und in Sydney Santos 1,7 und Woodside 2,3 Prozent.

Softbank erreichten derweil in Tokio ein Rekordhoch, die Aktie des Technologieunternehmens verteuerte sich um 4,1 Prozent. Das jüngst vorgelegte gute Ergebnis, Aktienrückkäufe und die Aussicht auf eine weiter zunehmende Bedeutung der Digitalisierung seien die Kurstreiber, hieß es.

Weiter sorgten auch aktuelle Unternehmenszahlen für Bewegung. Der japanische Windelproduzenten Unicharm (+3,2%) kündigte einen Gewinnanstieg um 43 Prozent für das laufende Fiskaljahr an und der Personaldienstleister Recruit Holdings (+2,8%) erhöhte seinen Gewinnausblick. Die Werbeagentur Dentsu (-3,6%) meldete dagegen einen größeren Verlust als erwartet.

BHP gefällt mit Dividende

Der Rohstoffriese BHP wartete mit insgesamt gemischten Zahlen auf, positiv kam aber die höher als erwartet ausgefallene Dividende an. BHP schlossen in Sydney 2,7 Prozent fester. In ihrem Sog legte der Kurs des großen Rivalen Rio Tinto um 3 Prozent zu. Die Aktie des Eisenerzspezialisten Fortescue (-3 Prozent) litt dagegen darunter, dass führende Manager wegen Fehlverhaltens zurücktraten.

Ein Kursfeuerwerk erlebten in Hongkong Imax China, nachdem die Muttergesellschaft Rekordzahlen für die Kinobesuche am Wochenende zum diesjährigen Neujahrsfest gemeldet hatte - und dies trotz coronabedingt geltender Kapazitätsbeschränkungen. Die Imax-Aktie schoss um über 30 Prozent nach oben und zog auch die Kurse anderer Aktien aus der Unterhaltungsbranche mit wie Maoyan Entertainment (+9,4 Prozent).

In Seoul litten Daewoong Pharmaceutical s(-4,4%) darunter, dass ein Botoxmittel des Unternehmens in den USA nach einem Urteil im Dezember nun effektiv nicht mehr verwendet werden darf.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.917,30 +0,70% +5,01% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 30.467,75 +1,28% +9,62% 07:00 Kospi (Seoul) 3.163,25 +0,52% +10,08% 07:00 Schanghai-Comp. Feiertag Hang-Seng (Hongk.) 30.714,28 +1,79% +10,81% 09:00 Straits-Times (Sing.) 2.943,50 +0,41% +3,08% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.608,39 +0,02% -1,18% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:07 % YTD EUR/USD 1,2140 +0,1% 1,2128 1,2135 -0,6% EUR/JPY 128,06 +0,2% 127,78 127,55 +1,6% EUR/GBP 0,8715 -0,1% 0,8720 0,8737 -2,4% GBP/USD 1,3930 +0,2% 1,3908 1,3889 +1,9% USD/JPY 105,49 +0,1% 105,35 105,10 +2,2% USD/KRW 1101,27 -0,1% 1102,30 1104,37 +1,4% USD/CNY 6,4582 0% 6,4582 6,4582 -1,1% USD/CNH 6,4119 +0,1% 6,4072 6,4068 -1,4% USD/HKD 7,7524 -0,0% 7,7527 7,7526 0% AUD/USD 0,7786 +0,1% 0,7780 0,7778 +1,1% NZD/USD 0,7252 +0,3% 0,7229 0,7237 +1,0% Bitcoin BTC/USD 48.957,50 +1,4% 48.270,75 47.254,75 +68,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,22 60,12 +1,3% 0,75 +23,8% Brent/ICE 63,58 63,30 +0,4% 0,28 +22,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.823,55 1.818,88 +0,3% +4,68 -3,9% Silber (Spot) 27,68 27,73 -0,2% -0,05 +4,9% Platin (Spot) 1.313,70 1.306,00 +0,6% +7,70 +22,7% Kupfer-Future 3,82 3,83 +0,8% +0,03 +8,6%

