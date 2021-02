Nachdem unsere Trading-Chance vom 20. Januar nicht gezogen hatte, weil unser Einstiegskurs nicht erreicht wurde, haben wir am 24. Januar noch einmal nachgefasst. Der Titel lautete: "Deutsche Bank: Wir halten an unserer Kaufempfehlung fest!" In unserer Stellungnahme zu diesem Artikel hatten wir geschrieben, dass nach dem Verlust der 9-Euro-Marke ein Test der Unterstützung eingeplant werden muss. Risikofreudige Trader setzen darauf, dass die Bullen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...