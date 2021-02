Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit gut behaupteter Tendenz in den Handel starten. Eine knappe Stunde vor Sitzungsbeginn wurde der heimische Leitindex ATX um 0,15 Prozent höher indiziert.Auch das europäische Börsenumfeld wird zu Handelsbeginn nur wenig verändert gesehen. Die Aktienmärkte in Asien lieferten erneut gute Vorgaben. Zudem sollten die aktuellen Impf-Hoffnungen für Unterstützung sorgen, ...

