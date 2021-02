Die Commerzbank-Aktie (WKN: CBK100) befindet sich weiterhin in einer schwierigen Ausgangslage. Aber immerhin, das Management will Besserung. Im Rahmen eines weiteren Konzernumbaus möchte sich das Management neu definieren sowie Personal entlassen und Filialen deutlich ausdünnen. Das könnte, auch mit einer Digitalisierungsstrategie, ein richtiger Schritt in Richtung Zukunft sein. Wobei der zukünftige Erfolg der Commerzbank-Aktie natürlich von mehr als bloß Einsparungen abhängen dürfte. Ein Schrumpfkurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...