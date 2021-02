Der Euro hat sich am Dienstag im Frühhandel bis dato nur wenig verändert gezeigt. Gegen 8.20 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,2132 US-Dollar gehandelt und notierte damit behauptet zum Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,2129 Dollar festgesetzt.Derzeit fehlen dem Markt noch die Impulse, kommentierte ein Marktbeobachter. Am Montag ...

