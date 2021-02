Sparanstrengungen bleiben unbelohnt

Deutsche Sparer gelten als Aktienmuffel. Sie legen ihr Geld viel lieber auf dem Giro- und Tagesgeldkonto sowie in Termin- und Spareinlagen an. Das Niedgzinsumfeld hat in den vergangenen Jahren dafür gesorgt, dass dadurch hohe Verluste entstanden sind.

Bildquelle: markteinblicke.de

Finanzvermögen steigt

Eine aktuelle Studie von Prof. Oscar A. Stolper von der Philipps-Universität in Marburg für Union Investment verdeutlicht nun, wie groß die Verluste dabei in den vergangenen zwei Jahrzehnten ausgefallen sind. Demnach habe sich das Finanzvermögen der deutschen Privathaushalte in den vergangenen 20 Jahren mit einem Plus von 95 Prozent nahezu verdoppelt.

