Die Preise von Einfamilienhäusern sind letztes Jahr durchschnittlich um 2,8% und jene von Eigentumswohnungen um durchschnittlich 2,2% gestiegen.Neuenburg - Die Preise für Wohneigentum sind in der Schweiz im Schlussquartal 2020 stark angestiegen. Das geht aus dem vom Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag zum zweiten Mal publizierten Schweizerischen Wohnimmobilienpreisindex (IMPI) hervor. Der neue Index ist im vierten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um 2,3 Prozent auf 103,1 Punkte (4. Quartal 2019: 100) in die Höhe geklettert.

Den vollständigen Artikel lesen ...