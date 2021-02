Der DAX-Konzern aus dem Frankenland ( ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) konnte am 01.02.21 an der 200-Tage Linie nach oben abdrehen (blauer Kreis im Chart) und dabei ein neues Kaufsignal generieren, wir hatten hier bereits mehrfach berichtet. Das von uns angegebene Kursziel (300 Euro Marke) könnte schon in dieser Handelswoche erreicht werden, die Notierung kletterte gestern bis auf 297,90 Euro. Wir ziehen jetzt den StopLoss für den Trade erneut nach, ...

