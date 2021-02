DGAP-News: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Anleihe

The Grounds Real Estate Development AG:



16.02.2021 / 09:57

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



CORPORATE NEWS The Grounds Real Estate Development AG platziert erfolgreich ihre erste Wandelanleihe im Volumen von 12 Mio. EUR mit deutlicher Überzeichnung - Großaktionäre treten im erheblichen Umfang von Zeichnungsankündigungen zu Gunsten der Verbreiterung der Investorenbasis zurück - Wandelanleihe wird am 18. Februar 2021 in den Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) einbezogen Berlin, 16.02.2021 - Die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds/ ISIN: DE000A2GSVV5) hat ihre Wandelanleihe 2021/2024 im Volumen von 12 Mio. EUR bei einer deutlichen Überzeichnung vollständig platziert. Begleitet wurde die Transaktion von der Quirin Privatbank AG. Gestern endete die seit dem 1. Februar 2021 laufende Bezugsfrist. Inklusive der erfolgten Privatplatzierung bei institutionellen Investoren überstieg die Nachfrage die Emission so deutlich, dass Großaktionäre der Gesellschaft von einem erheblichen Teil ihrer ursprünglichen Zeichnungsankündigungen von rund 5 Mio. EUR zurückgetreten sind, um die Investorenbasis der Gesellschaft zu erweitern. "Die starke Überzeichnung ist ein deutliches Zeichen, dass wir auch neue Investoren von unserem Geschäftsmodell überzeugen konnten", kommentiert Vorstand Arndt Krienen das erfolgreiche Emissionsdebüt. In der platzierten Wandelanleihe sieht er einen ersten wichtigen Meilenstein zur Etablierung auf dem Kapitalmarkt und eine zusätzliche Finanzierungsmöglichkeit zur Erreichung der nächsten Wachstumsziele. "Die zusätzlichen Mittel ermöglichen uns weitere Akquisitionen. Wir prüfen derzeit zahlreiche Projekte und sind zuversichtlich im laufenden Geschäftsjahr wiederum stark wachsen und unsere Ertragskraft weiter verbessern zu können", ergänzt Vorstandskollege Jacopo Mingazzini. Unternehmenskontakt:

The Grounds Real Estate Development AG

Arndt Krienen/Jacopo Mingazzini, Vorstände

Charlottenstraße 79-80, 10117 Berlin

T. +49 (0) 30 2021 6866

F. +49 (0) 30 2021 6849

E-Mail: info@thegroundsag.com

Web: www.thegroundsag.com



Investor Relations:

UBJ GmbH

Ingo Janssen, Geschäftsführer

Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10

22297 Hamburg

T. +49 (0) 40 6378 5410

E-Mail: ir@ubj.de

Web: www.ubj.de Pressekontakt:

RUECKERCONSULT GmbH

Peter Dietze-Felberg

Wallstr. 16

10179 Berlin

T. +49 (0) 30 284 49 87 62

E-Mail: dietze@rueckerconsult.de

Web: www.rueckerconsult.de Über The Grounds

Die The Grounds-Gruppe realisiert wohnwirtschaftliche Projekte in deutschen Metropolregionen. Darüber hinaus hält die The Grounds-Gruppe ein stetig wachsendes Wohnungsportfolio im Anlagevermögen. Die The Grounds Real Estate Development AG ist im gehobenen Freiverkehrssegment Primärmarkt der Börse Düsseldorf (ISIN: DE000A2GSVV5) notiert, hat Ihren Sitz in Berlin und ein Büro in Stuttgart.

16.02.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de