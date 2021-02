NEXE produziert kompostiberbare Einweg-Gesichtsmasken

Vancouver, BC - 16. Februar 2021 - NEXE Innovations Inc. ("Nexe Innovations" oder das "Unternehmen") (TSXV:NEXE - WKN:A2QLF8 - FWB:NX5), eines der führenden Unternehmen im Bereich der pflanzenbasierten Materialforschung und moderner Fertigungstechnologien, hat mit der Entwicklung und dem Prototyping einer kompostierbaren Einweg-Gesichtsmaske (die "NEXE Maske") als Reaktion auf die aktuelle COVID-19-Pandemie begonnen. Bei der Entwicklung der NEXE Maske wird NEXE auf bestehende Kooperationen in den Bereichen Polymerwissenschaft, pflanzenbasierte Materialien und kommunale Kompostierung zurückgreifen, die bereits für den NEXE Pod genutzt wurden. Um dieses Ziel zu unterstützen, hat NEXE auch neue Kooperationen mit führenden Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) initiiert.

NEXE hat erste Prototypen entwickelt und wird sich in den kommenden Monaten auf die Entwicklung einer voll funktionsfähigen kompostierbaren Einweg-Gesichtsmaske konzentrieren, die den internationalen Standards im Gesundheitswesen entspricht. Der für die Herstellung benötigte Platz kann problemlos in NEXEs neuer, erweiterter Produktionsstätte untergebracht werden, und es werden im Rahmen des Projekts mehrere Neueinstellungen im technischen Bereich erwartet. Das Unternehmen strebt die Fertigstellung eines funktionsfähigen Prototyps im Jahr 2021 an. Mit den Mitteln, die im Rahmen der Finanzierung im Dezember 2020 aufgebracht wurden, und den Einnahmen aus den Optionsscheinausübungen verfügt NEXE über ausreichende Mittel, um die Entwicklung der NEXE-Maske abzuschließen.

Es wird geschätzt, dass im Zuge der COVID-19-Pandemie derzeit jeden Monat mehr als 100 Milliarden Gesichtsmasken (1) entsorgt werden. Die überwiegende Mehrheit davon besteht aus nicht kompostierbarem Polypropylen, das Jahrzehnte oder Jahrhunderte braucht, um abgebaut zu werden und Mikroplastikverschmutzung hinterlässt. Während Masken ein wichtiges Werkzeug im Kampf gegen COVID-19 sind, verursachen diese Einwegmasken auch erheblichen Deponiemüll oder verschmutzen Seen, Flüsse, Meere und Böden. Der globale Markt für Einwegmasken übersteigt im Jahr 2020 70 Mrd. USD (2), mehr als doppelt so viel wie der Markt für Einweg-Getränkepads.

"NEXE Mask" Konzept für Maske auf Pflanzenbasis





"Mit diesem Projekt ist NEXE endlich in der Lage, unsere Innovationsplattform zu präsentieren und unsere kampferprobte Erfahrung im Umgang mit Technologien für pflanzliche Materialien zu nutzen, um dem Plastikmüll in der Gesundheitsbranche entgegenzutreten", sagte CEO Darren Footz. "Masken retten Leben, aber es muss eine nachhaltigere Lösung geben. Wir haben die notwendigen Fähigkeiten und Technologien aufgebaut, um diesem Problem zu begegnen, und freuen uns, einen neuen Geschäftsbereich zu eröffnen."

NEXE wird die bestehenden Kooperationen mit der Surrey Biofuels Facility, einem der fortschrittlichsten Kompostierungszentren Kanadas, und Dr. Zachary Hudson, Canada Research Chair in Sustainable Chemistry an der UBC, nutzen. Hudson ist auch wissenschaftlicher Leiter von NEXE, und sein Labor an der UBC ist mit modernsten Instrumenten für Materialcharakterisierung und -design ausgestattet.

"Unser Ziel ist es, eine Einweg-Gesichtsmaske zu entwickeln, die aus pflanzlichen Materialien hergestellt wird, ohne Kompromisse bei der Sicherheit oder dem Komfort einzugehen. Durch die Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen in den Bereichen Materialwissenschaft, Kompostierbarkeit, PSA-Herstellung und Gesundheitswesen will NEXE unsere Technologien auf eine der weltweit am schnellsten wachsenden Quellen von Kunststoffabfällen anwenden. Wir freuen uns darauf, in Kürze mehr über unsere Technologien und Partnerschaften zu berichten", so Hudson.

(1) J. C. Prata, A. L. Patrício Silva, T. R. Walker, A. C. Duarte, T. Rocha Santos, Environ. Sci. Tech. 2020, 54, 7760.

(2) Grand View Research. Disposable Face Mask Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Protective, Dust, Non-woven), By Application (Industrial, Personal), By Distribution Channel, And Segment Forecasts, 2020 - 2027. 2020

Über NEXE Innovations Inc.

NEXE Innovations Inc. ist ein führendes Unternehmen im Bereich pflanzenbasierter und kompostierbarer Materialien sowie fortschrittlicher Produktinnovationen mit Sitz in British Columbia, Kanada. Das Unternehmen hat als eines der ersten eine patentierte, vollständig kompostierbare und pflanzenbasierte Kaffeekapsel für die Verwendung in den gängigen Kapsel-Kaffeemaschinen entwickelt. Der patentierte NEXE-Pod wurde entwickelt, um die erheblichen Umweltbelastungen zu reduzieren, die durch herkömmliche Kaffeekapseln verursacht werden (über 40 Milliarden Plastik-Kapseln werden jedes Jahr weggeworfen). Mit mehr als 35 Mio. US-Dollar (Eigenkapital und staatliche Finanzierung) und über fünf Jahren Forschung und Entwicklung ist NEXE gut positioniert, um die wachsende Nachfrage nach umweltfreundlichen und nachhaltigen Produkten auf dem Markt für portionierten Kaffee und darüber hinaus zu erfüllen.

