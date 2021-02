Der Start des Public Code Repository von Arcology ist ein Beweis des Vertrauens in die bisherige Arbeit des Teams und dessen laufende Umsetzung der Roadmap für 2021.

VANCOUVER, BC, KANADA (16. Februar 2021) - Codebase Ventures Inc. ("Codebase" oder das "Unternehmen") (CSE: CODE - FWB: C5B - OTCQB: BKLLF) gibt bekannt, dass die Holding des Unternehmens, Arcology, ein KI-Blockchain-Ökosystem der nächsten Generation mit erwiesener Skalierbarkeit und Geschwindigkeit, einen Teil ihres Quellcodes auf Github veröffentlicht hat.

Die Veröffentlichung dieses Codes zeigt die Zuversicht des Teams und sein Engagement für Offenheit und sendet die Nachricht, dass das Team Feedback von Drittentwicklern und anderen Experten in der Blockchain-Community begrüßt.

Diese Nachricht folgt der Ankündigung vom Januar, dass Testnet 2.0 von Arcology erfolgreich auf Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Stabilität getestet wurde.

"Da Vertrauenswürdigkeit und Transparenz in der Blockchain-Community so wichtig sind, ist es von entscheidender Bedeutung, dass Arcology mit absoluter Offenheit agiert", erklärte Laurent Zhang, der Gründer und President von Arcology. "Deshalb ist dies ein so wichtiger Schritt. Wir freuen uns auf die Schaffung einer Community aktiver Entwickler, die ihre Anwendungen mit uns zusammen konzipieren werden.

Arcology ist ein revolutionäres Blockchain-System, das auf die Konkurrenz mit dem Marktführer Ethereum und anderen Ökosystemen ausgelegt ist, die Smart Contracts für das Hosting dezentralisierter Apps im Finanz-, Gaming- und anderen kommerziellen Sektoren einsetzen. Die bisherigen Tests stützen die Aussage von Laurent Zhang, dass Arcology Ethereum und andere im Hinblick auf Geschwindigkeit und Skalierbarkeit übertreffen wird.

Neben den Teilen des Quellcodes von Arcology umfasst das Github-Repository auch die Benchmark-Suite, die bereits in früheren Tests zum Einsatz kam.

Als Live Production Repository wird der Code von Arcology ständig geprüft und aktualisiert, wenn das Team neue Features veröffentlicht und die Roadmap des Unternehmens für 2021 weiter erfüllt.

Das Repository kann über die Website von Arcology aufgerufen werden: https://arcology.network.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von Codebase Venture Inc.: https://www.codebase.ventures/.

Über Codebase Ventures Inc.

Codebase Ventures Inc. sucht Frühphasen-Investitionen in Sektoren, die ein signifikantes Potenzial aufweisen. Wir suchen Innovatoren, die die Standards von morgen setzen. Wir unterstützen diese Innovatoren und helfen ihnen, ihre Ideen auf den Markt zu bringen.

