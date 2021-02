Bei netzbetriebenen Geräten ist es gängige Praxis einen Netzeingangsfilter zu verwenden, der entweder im Eingangsstecker integriert oder als Einbaufilter im Gerät montiert ist. Insbesondere in professionellen Umgebungen wie in der Industrie, Gesundheitswesen und ITE ist dies üblich. Die Endanwendungen enthalten in der Regel eine Stromversorgung, welche für die Chassis- oder manchmal auch für die Rack- oder PCB-Montage geeignet ist. In jedem Fall erfüllt das Netzteil als eigenständiges Teil stets die gesetzlichen Anforderungen für elektromagnetische Störaussendung, typischerweise ist das die EN55011/EN55032 ...

