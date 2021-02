In der vergangenen Woche hat der Bruder von Tesla-CEO Elon Musk 30.000 seiner Aktien abgestoßen. In der Folge haben noch mehr Anleger Gewinnmitnahmen getätigt. Die Aktie hat daraufhin die Handelswoche deutlich im Minus beendet und steht jetzt an einer wichtigen Marke. So könnte es nun weitergehen.Seit dem Jahreswechsel ist bei der Tesla-Aktie die Luft raus. Nur mit Mühe kletterte der Kurs noch am 25. Januar auf ein neues Rekordhoch bei 900,40 Dollar, bevor er nun endgültig eine Konsolidierungsphase ...

Den vollständigen Artikel lesen ...