Der australisch-britische Rohstoffkonzern BHP Group Plc (ISIN: GB00BH0P3Z91) wird eine Zwischendividende von 1,01 US-Dollar (ca. 0,83 Euro) je Aktie ausbezahlen, wie der Konzern am Dienstag in Melbourne mitteilte. Der Betrag setzt sich zusammen aus einer Minimumdividende in Höhe von 60 Cents sowie 41 Cents Bonus. Die Ausschüttungsquote beträgt 81 Prozent. Im Vorjahr lag die Zwischendividende bei 0,65 US-Dollar BHP zahlt ...

