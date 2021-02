Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das ESG-Segment boomte in den ersten Wochen des Jahres und hat in sechs Wochen rund ein Drittel des 2020er Volumens erreicht, so die Analysten der Helaba.Auf insgesamt 46 Mrd. USD beziffere Bloomberg die Mittelaufnahmen. Vor allem wegen der umfangreichen Social-Bond-Aktivitäten der EU-Kommission sei das Level stark erhöht. Mit dem SURE-Programm bleibe die EU auch in naher Zukunft aktiv. Da auch große Teile von NGEU (Next Generation EU) Klimaaspekte berücksichtigen würden, dürfte das ESG-Segment weiteren Schub erhalten. ...

