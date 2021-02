Tesla (WKN: A1CX3T) hat einiges zu bieten, was Investoren begeistern könnte. Das Unternehmen ist der klare Marktführer im Bereich Elektrofahrzeuge, wurde kürzlich in den S&P 500 aufgenommen und hat jede Menge Bares, um den Betrieb hochzufahren. Aber selbst einige der optimistischsten Tesla-Investoren halten eine Bewertung von 800 Milliarden USD für zu hoch. In einem Gespräch vom 25. Januar diskutieren die Fool.com-Experten Matt Frankel und Jason Hall über Teslas Fortschritte, Wettbewerbsvorteile ...

