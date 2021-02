Berlin (ots) - Start-up Energy Transition (kurz: SET) Hub bietet Start-ups Unterstützung bei der Entwicklung ihrer innovativen Lösungen für die Energiewende / Bewerbungen für das individuelle Beratungsprogramm SET Mentoring sind ab sofort wieder möglichZum zweiten Mal erhalten zwölf ausgewählte Start-ups die Gelegenheit, ihr Geschäftsmodell von dena-Expertinnen und -Experten unter die Lupe nehmen zu lassen und hinsichtlich des Energiemarkts zu optimieren. Die Kandidaten aus dem ersten Programm haben das SET Mentoring 2020 abgeschlossen und berichten auf www.set-hub.de über ihre Erfolge und Herausforderungen. Für das Mentoring 2021 können ab sofort Bewerbungen eingereicht werden."Mit dem SET Hub haben wir als Deutsche Energie-Agentur 2020 gemeinsam mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) ein ambitioniertes Projekt gestartet. Möglichst vielen Start-ups und ihren innovativen Geschäftsmodellen im Bereich der Energiewirtschaft wollen wir somit Schub verleihen - und damit auch die Energiewende weiter ankurbeln. Wir freuen uns, dass wir auch 2021 wieder zwölf Start-ups in das SET Mentoring aufnehmen können, um gerade in diesen für Gründerinnen und Gründer herausfordernden Zeiten Unterstützung in Form eines individuellen und intensiven Coachings anzubieten", so Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung.Das SET Mentoring ist das individuelle Beratungsangebot im Rahmen des SET Hub. Über einen Zeitraum von drei Monaten werden in einem intensiven und persönlichen Coaching regulatorische und energiewirtschaftliche Herausforderungen betrachtet und entsprechende Lösungsansätze entwickelt. Das Programm dient der Weiterentwicklung von vielversprechenden Geschäftsmodellen, die das Potenzial haben, die Energiewende voranzubringen."Im Fokus des SET Mentoring stehen die Umfeldanalyse und der Realitätscheck des Geschäftsmodells. Wir helfen den Start-ups dabei, ihre Geschäftsmodelle mit den Anforderungen des Energiesystems abzugleichen. Grundsätzlich ist es in der Energiebranche sehr wichtig, dass Start-ups sich schon sehr früh mit regulatorischen Herausforderungen auseinandersetzen. Gerade vor dem Hintergrund, dass im Energiesystem die Versorgungssicherheit ganz oben steht, ist es sehr wichtig, als Unternehmen die Komplexität des Systems gut zu verstehen und zu überblicken, um bereits zu Beginn ein nachhaltiges Konzept zu entwickeln", erklärt Kuhlmann.Zudem bietet das Projekt den teilnehmenden Start-ups Zugang zu einem breiten Innovationsnetzwerk, dem SET Network. Ziel dieses Angebots ist der Austausch zwischen Start-ups und etablierten Unternehmen der Energiewirtschaft.Einblick in das Programm: das neue SET MagazinUmfassende Perspektiven auf das Projekt SET Hub gibt es auch im neu erschienenen SET Magazin, das digital unter https://www.set-hub.de/newsroom/meldungen/2021/set-magazin/ zu finden ist.Bewerbung für das SET MentoringInteressierte Start-ups können sich unter https://www.set-hub.de/mentoring/ für das Programm bewerben.Alumni des SET Mentoring: Diese Start-ups bringen die Energiewende voranDie Absolventinnen und Absolventen des SET Mentoring 2020 beweisen, dass die Innovationskraft und der Wille die Energiewende mitzugestalten, hierzulande groß sind. Weitere Informationen zu den spannenden Energiewende-Start-ups finden Sie unter https://ots.de/wwuBOX.Pressekontakt:Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Alexander Perschel, Chausseestraße128 a, 10115 BerlinTel: +49 (0)30 66 777-379, Fax: +49 (0)30 66 777-699, E-Mail:perschel@dena.de, Internet: www.dena.deOriginal-Content von: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43338/4839475