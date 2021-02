DJ CNT beschleunigt internationales Wachstum - 22 Prozent Umsatzzuwachs - Verdoppelung der Büroflächen in Wien

Wien (pts007/16.02.2021/10:10) - Die SAP-Beratung CNT Management Consulting AG mit Sitz in Wien und Standorten in Deutschland, Schweiz, Belgien, Italien, USA und Brasilien, hat das Geschäftsjahr 2020 mit einem Umsatzsprung auf 67 Mio. Euro (+22,9 %) abgeschlossen. Die Zahl der Beschäftigten erhöhte sich auf 290 Berater/innen (+6 %). Die Firmenzentrale im Saturn-Tower (Wien-Donaustadt) soll nun auf 1480 Quadratmeter Büroflächen ausgebaut werden. http:// www.cnt-online.com

"Trotz oder gerade wegen der Corona-Pandemie, haben unsere Kunden ihre Anstrengungen zur digitalen Transformation ihrer Geschäftsprozesse intensiviert", erläutert CNT-Aufsichtsratsvorsitzender Florian Nitsche. "Wir sind äußerst zufrieden mit der Unternehmensentwicklung und gehen davon aus, dass wir auch in den nächsten zwei Jahren ein zweistelliges Umsatzwachstum erzielen können."

Umsatzbringer sind vor allem große Umstellungen auf die neue SAP-Generation S/4HANA sowie länderübergreifende Rollouts. CNT kommt dabei die langjährige Erfahrung und Qualität in der Umsetzung von konzernweiten Projekten zugute.

Zehn Standorte für wachsendes SAP-Geschäft

Im Corona-Jahr 2020 hat CNT die Zahl seiner Firmenstandorte mit Zürich und Atlanta (USA) auf zehn erhöht. An den neuen Niederlassungen bauen versierte CNT-Berater/innen lokale SAP-Teams auf, um internationale Projekte optimal umsetzen zu können. Die Firmenzentrale im Wiener Saturn-Tower wird um eine Büroetage vergrößert, um das internationale Netzwerk noch besser zu betreuen. Dabei kommen modernste Bürodesign-Erkenntnisse und hochtechnische Konferenz- und Kommunikationsinfrastruktur zum Einsatz.

"Das Beratungsgeschäft selbst wird immer mehr von der Nachfrage nach Cloudlösungen dominiert", sagt CNT-Vorstand Andreas Dörner. Speziell Customer Experience (CX)-, Personal- und Beschaffungsmanagement-Kompetenzen seien gefragt. Weiterhin großer und wachsender Bedarf besteht für SAP-Neueinführungen bzw. die Umstellung bestehender ERP-Systeme auf SAP S/4HANA. In manchen Bereichen ist der Druck noch stärker geworden, insbesondere in jenen Firmen, die sichtbar mit corona-bedingten Geschäftsumbrüchen konfrontiert sind.

Erhöhte Recruiting-Anstrengungen

Wichtigster Fokus unternehmensintern sind für CNT die anhaltenden Anstrengungen zur Neuaufnahme von jungen Beratertalenten. Dazu wird schon im Frühjahr ein weiteres Trainee- und Schulungsprogramm gestartet. Angesprochen werden Absolventen nahezu aller Fakultäten und Studienrichtungen. "Da die Ausbildung direkt in den praktischen Aufgabenstellungen erfolgt, sind vor allem grundsätzliche Fertigkeiten und Skills wie Teamfähigkeit, Lernhunger, Zahlen- und/oder Technikaffinität von Vorteil", erklärt CNT-Vorstand Andreas Dörner.

Über CNT Management Consulting Die SAP-Beratungsgesellschaft CNT Management Consulting AG wurde 1999 in Wien gegründet und betreut derzeit mit rund 290 Berater/innen an den Standorten Wien, Innsbruck, Linz, München, Mainz, Hasselt, Bozen, Zürich, Atlanta und São Paulo Unternehmen in allen Bereichen der SAP-Integration. Das Unternehmen zählt mit über 67 Mio. Euro Umsatz (2020) zu den Marktführern für SAP-Beratung in Österreich und peilt in den nächsten Jahren weiteres Umsatz- und Mitarbeiterwachstum an. http://www.cnt-online.com

