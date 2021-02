Die BYD-Aktie kann am Dienstag an der Heimatbörse in Hongkong wieder leicht zulegen. Nicht ohne Grund: Der Automobil-Hersteller hat eine aussichtsreiche Kooperation in Australien geschlossen…BYD wird mit Hilfe der Firma Nexport Limited seine Stromer nach Australien und Neuseeland liefern.Beide Partien haben eine Vereinbarung zum Verkauf von Autos in Australien unterzeichnet, wobei die ersten Autos im Jahr 2022 eintreffen sollen.BYD ist in Australien bereits seit 2015 mit einer Handvoll Autos vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...