Aktien aus dem Cannabis-Sektor sind derzeit bei Anlegern enorm gefragt. In den vergangenen Wochen konnten die Papiere bereits ordentlich zulegen. Derzeit läuft die Berichtssaison bei den Cannabiswerten. Aurora Cannabis hat die Zahlen bereits vorgelegt, Tilray folgt am morgigen Mittwoch. DER AKTIONÄR nimmt die Zahlen von Aurora noch einmal genauer unter die Lupe und verrät, was bei Tilray erwartet wird.Wie DER AKTIONÄR bereits in der vergangenen Woche berichtet hatte, hat Aurora Cannabis im abgelaufenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...