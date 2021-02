Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Tele Columbus AG (ISIN DE000TCAG172/ WKN TCAG17):Der Vorstand der Tele Columbus AG gibt heute bekannt, dass Tele Columbus in der vergangenen Woche von einer ausreichenden Anzahl von Anleihegläubigern und Kreditgebern Zustimmungen zum Verzicht auf Rückzahlung infolge eines Kontrollwechsels erhalten hat, der bei erfolgreichem Abschluss des am 1. Februar 2021 veröffentlichten Übernahmeangebots der Kublai GmbH ausgelöst werden würde. Auf Basis dieser Einwilligungen ist Tele Columbus in der Lage, die Kontrollwechsel-Verzichtserklärung auszustellen, die zur Erfüllung einer der Angebotsbedingungen des Übernahmeangebots erforderlich ist. (16.02.2021/alc/n/a) ...

