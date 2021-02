Der EUR/JPY erreichte am Dienstag über 128,00 ein neues Hoch - Weiter oben taucht der psychologische Widerstand bei 130,00 auf - Der EUR/JPY baut die Rallye weiter aus und erreicht am Dienstag neue Jahreshöchststände bei 128,30. Der Kaufimpuls sollte, wenn er weiter an Fahrt aufnimmt, den nächsten nennenswerten Widerstand bei 129,30 (Hochs vom 29. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...