Bamberg (ots) - Fashion trifft Function - wer Mode liebt, muss seine Venen deshalb nicht vernachlässigen! Im Gegenteil: In den vier neuen Modefarben Kupfer, Taubenblau, Pfauengrün und Magnolie strahlen die Kompressionsstrümpfe und kompressiven Strümpfe von BELSANA Optimismus und Lebensfreude aus. Sie eignen sich sowohl für individuelle Looks von romantisch bis puristisch als auch für unterschiedliche Ansprüche: Für Frauen mit Venenerkrankungen, die medizinische Kompressionsstrümpfe benötigen, sind BELSANA microsoft die richtige Wahl. Berufstätige, die viel im Stehen oder Sitzen arbeiten und vorbeugend ihre Venen unterstützen möchten, finden mit BELSANA work Strümpfe, die Mode und Gesundheit verbinden. Und die Mommy Tights BELSANA prenatal sind perfekt auf die Bedürfnisse werdender Mamas abgestimmt. Die Strumpfmode von BELSANA ist exklusiv in der Apotheke erhältlich. Weitere Informationen und einen Apothekenfinder (https://www.belsana.de/de/apothekenfinder) gibt es unter www.belsana.de.Vier Modefarben - unendlich viele Styling-Möglichkeiten, die den persönlichen Stil unterstreichen und gute Laune machen. Magnolie und Taubenblau sorgen im Frühjahr und im Sommer für frischen Wind, passen aber auch toll zur winterlichen Kuschelmode. Pfauengrün und Kupfer setzen vor allem in der kälteren Jahreszeit gekonnt Akzente. Mehr Ideen, wie die Modefarben 2021 zu angesagten Outfits kombiniert werden, liefert das aktuelle Lookbook.Kupfer, der spannende VerwandlungskünstlerKupfer zaubert souverän einen sanften, natürlichen Look. Vor allem im Herbst und Winter ist diese Modefarbe ein absolutes Must-have. Der rotgoldene Metallton macht sich gut in Kombination mit warmen Erdfarben und passt beispielsweise zu einem beigen Trenchcoat oder braunen Ledermini sehr schön. Wer sein Outfit spannend aufpeppen möchte, mixt Strümpfe in Kupfer mit Petrol oder dunklen Grüntönen. Ein echter Hingucker ist die Farbe zusammen mit schwarzen Stiefeln.Taubenblau macht alles leichterEin Alleskönner unter den Blautönen ist dieses rauchige Bleu. Es passt in jede Jahreszeit - zart zum luftigen Sommeroutfit und elegant zum edlen Kaschmirkleid. Neben Taupe und Hellgrau setzt es kleine, aber unübersehbare Highlights und verleiht so auch schlichten Outfits das gewisse Etwas. Intensive, knallige Farben bringt es dagegen auf angenehme Raumtemperatur. Modisch wie medizinisch gesehen sind medizinische Kompressionsstrümpfe und kompressive Strümpfe gegen venöse Beinbeschwerden in dieser Modefarbe einfach himmlisch.Pfauengrün, nicht nur für den großen AuftrittDieses tiefe Grün kann sich entweder zurücknehmen oder alle Blicke auf sich ziehen. Die Modefarbe harmoniert mit ihresgleichen, dunkleren Grüntönen. Kombiniert mit einem klassischen Bleistiftrock in grün-schwarzem Hahnentrittmuster beispielsweise vermittelt sie zeitlose Eleganz. Zu einem kurzen Kleid in sanftem Mint dagegen setzt sie wirkungsvoll Akzente. Wer den ganz großen Auftritt mag, zieht Pfauengrün zu Violett oder gar Neonfarben an. Das kraftvolle Grün schmeichelt besonders im Herbst und Winter den Beinen.Magnolie für den femininen TouchFeminin und zurückhaltend schmeichelt Magnolie jedem Hautton - auch helleren Teints. In Kombination mit ähnlichen Nuancen wirkt das elegante Rosa dezent, aber niemals verloren. Zu Kleidern in derselben Farbfamilie unterstreicht es den femininen Look. Wem das zu romantisch wird, der zieht dazu Sneakers an. Strümpfe in dieser Farbe geben nicht nur im Frühling den Ton an, sondern sehen auch bezaubernd zu Wollkleidern und Wintercardigans aus.Pressekontakt:Herausgeber:BELSANA Medizinische ErzeugnisseZweigniederlassung der Ofa Bamberg GmbHFrau Karin M. GötzLaubanger 2396052 BambergRedaktion:Medizin & PR GmbH - GesundheitskommunikationEupener Straße 6050933 KölnBei Rückfragen:Birgit Dickoré0221 / 77 543 - 0Barbara Kluge0221 / 77 543 - 15Original-Content von: BELSANA Medizinische Erzeugnisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100608/4839702