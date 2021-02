Stellen Sie sich einmal vor: Die Mikroelektronik wird zum modischen Accessoire und verleiht Kleidungstücken neue Funktionen. Das Wort "Mode" weckt in den Meisten Gedanken an Schnitte, Farben und Muster - warum aber eigentlich nicht an Live-Auswertungen von Vitalfunktionen oder Trainingseinheiten für Reha-Patienten? Bislang sind Produkte der Modebranche weitestgehend analog. Um jedoch Kleidung in der Ära des Digitalen smart zu gestalten, wurde das Projekt Re-Fream ins Leben gerufen. Forschende und Künstler arbeiten Seite an Seite, entwickeln innovative und nachhaltige Ideen sowie Umsetzungsvarianten ...

