Carl Peis Nothing-Startup hat Andy Rubins Essential gekauft. Der Deal umfasst allerdings nur die markenrelevanten Teile wie den Namen, das Logo und etwaige Warenzeichen. Eine Eintragung beim Patentamt des Vereinigten Königreichs erregt Aufmerksamkeit. Daraus ergibt sich, dass Nothing Technologies, das neue Unternehmen des Oneplus-Mitgründers Carl Pei, Teile des in Abwicklung befindlichen Unternehmens Essential des Android-Erfinders Andy Rubin übernommen hat. Essential-Marke jetzt Teil von Nothing Die Unterlagen zu dem Deal wurden bereits Anfang November 2020 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...