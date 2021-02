Ganze Arbeit Die in der abgelaufenen Woche vorgestellte Long-Idee über das Faktor Zertifikat Long auf NVIDIA WKN MC2V6L trägt bereits erste Früchte. Die Aktie konnte sich tatsächlich aus ihrem symmetrischen Dreieck regelkonform zur Oberseite absetzen und markierte bei 611,64 US-Dollar einen frischen Rekord. Damit liegt der vorgestellte Schein jetzt gut 23 Prozent vorne, weitere Zugewinne sind noch an die Zielmarke von 665,55 US-Dollar zu erwarten. An der Long-Strategie wird daher weiter festgehalten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...