Der eKMU-X Index legte in der abgelaufenen Handelswoche um 0,62 Prozent auf 1'064 Punkte zu.Marktbericht Zürich - Der ausserbörsliche Handel der Zürcher Kantonalbank konnte in der vergangenen Woche nicht an die Umsätze der Vorwoche anknüpfen. Das Umsatztotal ging auf 730'000 Franken von 1,03 Millionen zurück und auch die Anzahl Trades nahm auf 85 von 113 ab. Der eKMU-X Index legte dagegen um 0,62 Prozent auf 1'063,70 Punkte zu. Bei den Volumen von vergangener Woche stehen zuvorderst die...

Den vollständigen Artikel lesen ...