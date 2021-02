Schweizerische Gewerbeverband sgv fordert die komplette Öffnung der Wirtschaft per 1. März 2021.Eine Stellungnahme des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv: Bern - Der Schweizerische Gewerbeverband sgv fordert die sofortige Lockerung des Lockdowns mit der Zulassung von Terrassen- und Outdoorbetrieben in der Gastronomie sowie von «Private Shopping» und Outdoorverkauf im Detailhandel. Per 1. März 2021 fordert der sgv die komplette Öffnung der Wirtschaft. Flankierend dazu müssen die Tests...

