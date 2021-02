DJ MÄRKTE EUROPA/Uneinheitlich - Rohstoff-Aktien weiter rauf

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An Europas Börsen kann sich auch nach dem ZEW-Konjunkturindex keine einheitliche Tendenz durchsetzen. Die Leitindizes tendieren am Mittag wenig verändert: Der DAX steht mit 14.114 Punkten praktisch auf dem Schlussstand vom Montag, der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,1 Prozent auf 3.737 Punkte an. Zwar ist der ZEW-Index deutlich besser ausgefallen als erwartet, die Teilnehmer glauben offensichtlich an eine baldiges Ende der Krise. "Ein stärkerer Trendimpuls ist vor der Eröffnung der Wall Street aber nicht in Sicht", sagt ein Marktteilnehmer auch mit Blick darauf, dass die Weltleitbörse am Montag wegen eines Feiertags geschlossen war und so ihre Vorlagen fehlen.

Weiterhin stark gefragt sind die so genannten Basic Resources aus dem Rohstoff- und dem Stahlbereich. Aber auch Öl-Aktien, Chemie- und Industrie-Titel sowie die Papiere der Autohersteller legen überwiegend zu. Dagegen stehen die zinsreagiblen Branchen wie Versorger, Hersteller von Konsumgütern des täglichen Bedarfs oder Telekom-Titel unter Druck.

Trotz der uneinheitlichen Tendenz bleiben die Aussichten aber positiv: "Die Stimmung am Aktienmarkt ist weiterhin exzellent", so QC Partners. Im DAX bleibt das Jahreshoch von 14.169 Punkten in greifbarer Nähe.

Harter Texas-Winter macht Öl teuer - gute Zahlen aus dem Minensektor

Frostige Temperaturen in Nordamerika sorgen dafür, dass Öl teuer bleibt. Arktische Kälte hat weite Teile der Vereinigten Staaten im Griff. Im Bundesstaat Texas waren am Presidents' Day mehr als 2,7 Millionen Menschen ohne Strom. Gouverneur Greg Abbot erklärte wegen des Wintersturms den Notstand. In Teilen von Texas ist die Temperatur auf 9 Grad Fahrenheit gefallen, was minus 13 Grad Celsius entspricht. Damit kann es dort bei der Ölförderung zu Behinderungen und Verzögerungen kommen. Für den Öl und Gassektor geht es um 0,9 Prozent nach oben.

Daneben stehen Geschäftszahlen im Minensektor im Blick. Sein Stoxx-Branchenindex steht mit einem Aufschlag von 1,5 Prozent erneut an der Spitze der Gewinnerliste unter den Sektoren. Mit Blick auf den Geschäftsausweis von Glencore (+3,3%) spricht die Citigroup von starken Zahlen. Das bereinigte EBITDA sei besser, genauso wie die Nettoverschuldung. Gestützt habe die gute Entwicklung bei Kupfer und Zink. Klar positiv zu werten sei die Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen. Der Minenbetreiber will 0,12 Dollar je Anteilsschein ausschütten. Glencore hat den Ausblick für 2021 bestätigt.

Der weltgrößte Bergbaukonzern BHP Billiton (+1,7%) hat mit dem EBITDA des ersten Geschäftshalbjahrs 20/21 die Markterwartung übertroffen. Auf der anderen Seite bemängeln die Analysten von Jefferies jedoch die Entwicklung des freien Cashflow (FCF). BHP kündigte eine Zwischendividende von 1,01 Dollar je Aktie an. In der Folge liegt die Dividendenrendite annualisiert bei 6,5 Prozent, hier wurde teils mehr erhofft.

Im DAX geht die Hausse von Infineon mit einem Plus von 1,6 Prozent weiter, auch Daimler stehen mit einem Plus von 1,2 Prozent auf der Gewinnerseite. Dagegen fallen Adidas mit der Schwäche der Konsumgüterhersteller um 1,0 Prozent. Allianz, Deutsche Wohnen und Merck KGaA geben jeweils 0,7 Prozent ab.

LPKF zweistellig Plus - Zusammenarbeit mit Samsung?

Der TecDAX setzt seinen Aufschwung mit einem Plus von 0,6 Prozent fort. Hier gewinnen LPKF Laser 10,6 Prozent auf 32,75 Euro. Grund sind Spekulationen um eine Zusammenarbeit mit Samsung. Erst am Vortag hatte Analystin Alina Köhler von Hauck & Aufhäuser ihre Kaufempfehlung und das Kursziel von 40 Euro bestätigt. Dabei ging sie auch auf die mögliche Zusammenarbeit mit Samsung ein. Dabei verwies sie auf Gerüchte, denen zufolge Samsung Display gemeinsam mit LPKF an der Flexibilisierung von dickem Glas arbeitet, um eine neue Version des Galaxy Fold auf den Markt zu bringen.

Die Aktie von PVA Tepla legt um 8,1 Prozent zu. Die 2020er Zahlen überzeugten vor allem auf der Ertragsseite. So fiel der Umsatz nach Aussage eines Marktteilnehmers in line aus, beim EBITDA wurden Unternehmensausblick wie Konsens dagegen deutlich geschlagen. Vor allem das vierte Quartal habe hier geliefert. Wenn der Schwung in das neue Jahr mitgenommen werde, dürfte der für später im Jahr erwartete 2021er Ausblick des Unternehmens positiv überraschen.

Michelin in der Spur

Michelin ziehen um 0,6 Prozent an. Zwar sind die Umsätze wie erwartet schwach ausgefallen. Positiv heben die Analysten von Jefferies aber die EBIT-Entwicklung im zweiten Halbjahr hervor. Dieses lag rund 20 Prozent oberhalb der Markterwartung und profitierte von der Preisentwicklung und Kosteneinsparungen. Aber auch der Cashflow überraschte positiv, so dass die Verschuldung auf 3,5 Milliarden Euro gesenkt werden konnte.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.736,70 0,07 2,50 5,18 Stoxx-50 3.246,37 -0,03 -1,03 4,44 DAX 14.113,84 0,03 4,36 2,88 MDAX 33.097,58 0,58 191,78 7,47 TecDAX 3.597,75 0,69 24,51 11,98 SDAX 15.867,24 0,44 69,07 7,47 FTSE 6.762,89 0,10 6,78 4,58 CAC 5.791,22 0,09 4,97 4,32 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,37 0,02 -0,61 US-Zehnjahresrendite 1,25 0,04 -1,43 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:05 Uhr Mo, 17:41 % YTD EUR/USD 1,2164 +0,30% 1,2140 1,2130 -0,4% EUR/JPY 128,11 +0,26% 128,13 127,80 +1,6% EUR/CHF 1,0799 +0,02% 1,0793 1,0798 -0,1% EUR/GBP 0,8734 +0,17% 0,8713 0,8720 -2,2% USD/JPY 105,32 -0,03% 105,54 105,36 +2,0% GBP/USD 1,3926 +0,12% 1,3933 1,3911 +1,9% USD/CNH (Offshore) 6,4153 +0,13% 6,4094 6,4049 -1,3% Bitcoin BTC/USD 49.043,00 +1,60% 49.046,25 48.439,75 +68,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,89 60,12 +0,7% 0,42 +23,2% Brent/ICE 63,25 63,30 -0,1% -0,05 +22,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.820,28 1.818,88 +0,1% +1,41 -4,1% Silber (Spot) 27,62 27,73 -0,4% -0,10 +4,7% Platin (Spot) 1.300,73 1.306,00 -0,4% -5,28 +21,5% Kupfer-Future 3,84 3,83 +1,2% +0,05 +9,0% ===

