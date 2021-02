DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

ZEW-Index steigt im Februar wider Erwarten deutlich

Die Konjunkturerwartungen von Börsen- und Finanzexperten haben im Februar wider Erwarten deutlich zugelegt. Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen stieg auf 71,2 Punkte von 61,8 im Vormonat, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen mit einem Rückgang auf 59,8 Punkte gerechnet. Der Index zur Beurteilung der Konjunkturlage gab leicht nach, und zwar auf minus 67,2 Punkte nach minus 66,4 Zählern im Vormonat. Volkswirte hatten einen Rückgang auf minus 66,9 Punkte erwartet.

DZ: ZEW-Teilnehmer glauben an baldiges Ende der Krise

Der überraschende ZEW-Anstieg im Februar zeigt nach Ansicht von Michael Holstein, Chefvolkswirt der DZ Bank, dass bei den Finanzmarktteilnehmern großer Optimismus zurückkehrt. "Sie glauben, dass die deutsche Wirtschaft die Krise in den kommenden sechs Monaten überwinden kann", schreibt Holstein in einer Kurzanalyse. Der Anstieg auf 61,8 Punkte führte den ZEW-Erwartungsindex auf den höchsten Stand seit September 2020.

Nord/LB: ZEW-Index von Impfhoffnungen getrieben

Nord/LB-Chefvolkwirt Christian Lips bewertet den überraschenden ZEW-Anstieg als Ausdruck von großem Optimismus unter Finanzexperten. Die Hoffnungen der Finanzmarktakteure lägen weiter klar auf den Impfkampagnen, "anders lässt sich der in den Umfragedaten zum Ausdruck kommende - fast schon überschäumende - Optimismus kaum erklären", befindet Lips. Auch der DAX kratze wieder am Allzeithoch.

BoA: Inflationserwartungen ziehen an

Die Inflationserwartungen der Fondsmanager gehen deutlich nach oben. Wie der monatlichen Global Fund Manager Survey von Bank of America (BoA) zu entnehmen ist, erwarten 92 Prozent der Befragten eine höhere Inflation in zwölf Monaten. 83 Prozent der Profis rechnen zudem mit einer Versteilerung der Zinskurve - das ist ein höherer Wert als nach der Pleite von Lehman Brothers, dem Taper Tandrum 2013 oder den US-Wahlen 2016. Zugleich haben die Goldilocks-Erwartungen ihren Höhepunkt überschritten.

BIP im Euroraum schrumpft im vierten Quartal um 0,6 Prozent

Die erneuten Lockdown-Maßnahmen im Kampf gegen die zweite Corona-Welle haben der Wirtschaft im Euroraum im vierten Quartal zu schaffen gemacht. Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte, fiel das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,6 Prozent. Bei der ersten Schätzung am 2. Februar hatte die Behörde ein Minus von 0,7 Prozent gemeldet. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Bestätigung der ersten Meldung erwartet.

Altmaier: Bund plant erweiterte Corona-Hilfen und Härtefallfonds

Die Bundesregierung will die bestehenden Hilfen für besonders stark von der Corona-Krise betroffene Unternehmen ausweiten. Bei der Überbrückungshilfe III soll die bisherige Umsatzgrenze von 750 Millionen Euro fallen, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) im Anschluss an den Wirtschaftsgipfel mit rund 40 Verbänden. Darauf habe er sich mit dem Bundesfinanzministerium von Olaf Scholz (SPD) geeinigt. Zudem soll bei den November- und Dezemberhilfen ein Härtefallfonds eingerichtet werden.

Ifo-Institut fordert Nachbesserungen am EU-Aufbauprogramm

Das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung hat bei dem 750 Milliarden Euro starken Corona-Fonds Next Generation EU (NGEU) Nachbesserungen gefordert. Damit durch die Steuerung der Mittelverwendung auf europäischer Ebene ein Mehrwert entstehe, müsse deutlich mehr Wert auf Projekte mit EU-weiter Bedeutung wie Technologieförderungen und grenzüberschreitende Infrastrukturprojekte gelegt werden, schrieben Institutspräsident Clemens Fuest und Ifo-Mitarbeiter Florian Dorn.

Kreditwirtschaft in Deutschland und Italien will weniger Regulierung

Kreditwirtschaftliche Verbände aus Deutschland und Italien haben die EU-Institutionen dazu aufgefordert, "den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie mit spürbaren regulatorischen Anpassungen entgegenzuwirken". In einem gemeinsamen Positionspaier plädierten die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) und der Verband der italienischen Banken für mehr regulatorische Flexibilität. Sie forderten laut einer Mitteilung des deutschen Dachverbandes, die Bankenunion zu gestalten, das Basel-3-Regelwerk in Europa verantwortungsbewusst umzusetzen und die Behandlung notleidender Kredite an die aktuelle wirtschaftliche Situation anzupassen.

FDP: Nächste Regierung muss gesetzliche Aktienrente angehen

Die FDP will mit einer gesetzlichen Aktienrente nach schwedischem Vorbild auf ein zunehmendes Ungleichgewicht im Rentensystem reagieren und verhindern, dass ein dauerhafter Bundeszuschuss die Staatsfinanzen sprengt. "Mit der Einführung einer gesetzlichen Aktienrente wollen wir einen echten Systemwechsel schaffen", sagte FDP-Fraktionsvize Christian Dürr bei einer Pressekonferenz in Berlin zur Vorstellung eines entsprechenden Konzeptes. Es sieht einen staatlichen Vorsorgefonds vor, in den Arbeitgeber und Arbeitnehmer 2 Prozent des Bruttogehalts einzahlen.

Menschenrechtsgericht entlastet Deutschland im Verfahren um Kundus-Angriff

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat Deutschland im Verfahren um den Nato-Luftangriff im afghanischen Kundus im September 2009 entlastet. Die Ermittlungen der deutschen Justiz zu dem Angriff seien ausreichend gewesen, Deutschland habe nicht gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen, urteilten die Straßburger Richter. Geklagt hatte der afghanische Familienvater Abdul Hanan, dessen zwei Söhne bei dem Bombardement auf Befehl von Bundeswehr-Oberst Georg Klein getötet worden waren.

"Schweinestau" in der Corona-Krise sorgt für Preisverfall

Der sogenannte Schweinestau in der Corona-Krise sorgt für fallende Preise. Wegen der Beschränkungen zur Bekämpfung der Pandemie müssen die Schlachthöfe in Deutschland ihre Kapazitäten reduzieren und können das erhöhte Angebot an schlachtreifen Schweinen nicht abnehmen, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Auch der fehlende Verkauf von Schweinefleisch an Restaurants oder bei Großereignissen wirkt sich demnach auf die Nachfrage aus. Zudem stocken wegen der Afrikanischen Schweinepest die Exporte in Drittstaaten.

Pelosi kündigt Untersuchungskommission zu Kapitol-Erstürmung an

Nach dem Sturm auf das US-Kapitol Anfang Januar hat die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, die Einsetzung einer unabhängigen Untersuchungskommission angekündigt. Diese werde Vorgänge und Ursachen des "inländischen Terroranschlags" am 6. Januar mit fünf Toten untersuchen, erklärte Pelosi in Washington.

+++ Konjunkturdaten +++

Niederlande BIP 4Q -2,9% gg Vorquartal - CBS

Niederlande BIP 4Q -0,1% gg Vorjahr - CBS

