100 der befragten Kunden sind bereit, die SD-WAN Lösung von Open Systems weiterzuempfehlen, basierend auf 13 Bewertungen (Stand: 31. Dezember 2020)

Open Systems, der führende Cybersecurity- und Netzwerkanbieter für die Enterprise Cloud, hat die zweithöchste Bewertung im gerade veröffentlichten Februar 2021 Gartner Peer Insights "Voice of the Customer" WAN Edge Infrastructure Bericht erhalten. Gartner erklärt, dass "die WAN-Edge-Infrastruktur (Wide Area Network) dezentralen Unternehmensstandorten stablile Netzwerkverbindungen ermöglicht. Dies gewährleistet Mitarbeitern den sicheren Zugriff auf Ressourcen in privaten und öffentlichen Rechenzentren und der Cloud." Insgesamt führt das Forschungs- und Beratungsunternehmen zehn Anbieter innerhalb des Berichts auf.

Gartner Peer Insights berichtet, dass die Nutzer das Unternehmen mit 4,9 von 5 Punkten bewerten, basierend auf 14 Bewertungen am 31. Dezember 2020. Die Gesamtbewertung ist ein Indikator dafür, wie zufrieden Bestandskunden mit dem Produkt eines Anbieters sind. Open Systems war auch das einzige Unternehmen im Bericht, das eine "Weiterempfehlungsbereitschaft von 100%" erhielt.

"Wir sind stolz darauf, dass unsere Kunden ihre hohe Zufriedenheit auf Gartner Peer Insights geteilt haben. Unser Unternehmen hat den Anspruch eine Cybersecurity-Lösung zu bieten, die alle Erwartungen übertrifft", sagte Jeff Brown, CEO von Open Systems. "Die 100%ige Weiterempfehlungsbereitschaft zeigt auch mal wieder, dass zufriedene Kunden die beste Werbung sind."

Hier ein Auszug aus den Gartner Peer Insights User-Bewertungen, die die Basis der Rangliste bilden:

"Ich könnte nicht zufriedener mit dem SD-WAN Service von Open Systems sein. Die Bereitstellung der Open Systems' SD-WAN- und Informationssicherheits-Lösungen war dank der exzellenten Unterstützung und Hilfe unseres Service Managers und dem gesamten Open Systems Team ein Kinderspiel."

"Open Systems hat ein großartiges Produkt, das sich einfach managen und warten lässt… Außerdem ist das Support-Team kompetent und antwortet uns immer mit der Geschwindigkeit und Qualität, die unser Business verlangt."

"Open Systems ist ein vertrauenswürdiger Partner und wir sind froh, unsere digitale Reise mit ihnen zu starten. Open Systems hat es uns leicht gemacht, unsere Netzwerk- und Sicherheitsarchitektur zu betreiben dank modernster Technologie und einer unübertroffenen Kundenerfahrung.

Die Aufnahme von Open Systems in den Gartner Peer Insights Report folgt auf die Ernennung zum Sample Vendor in der Kategorie Secure Access Service Edge (SASE) im Gartner Hype Cycle for Network Security, 2020 Report, im Gartner Hype Cycle for Enterprise Networking, 2020 Report und im Gartner Hype Cycle for Endpoint Security, 2020 Report.

Seit mehr als 30 Jahren hat Open Systems die Plattform, welcher der Managed SD-WAN Service zugrunde liegt, kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert. Der Service wurde bereits rund 10.000 Mal von großen Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen in 184 Ländern in Betrieb genommen. Diese bewährte Plattform ist auch die Grundlage der Managed Services MDR und Secure Access Service Edge (SASE) von Open Systems. Die Services werden ergänzt durch die erstklassigen NOCs/SOCs des Unternehmens und dem 24x7 "White Glove"-Support durch einen Stab von geschulten Sicherheits- und Netzwerkexperten.

Gartner Disclaimer:

Die Gartner Peer Insights Customers' Choice stellen die subjektiven Meinungen einzelner Endbenutzerbewertungen, Ratings und Daten dar, die anhand einer dokumentierten Methodik angewandt wurden; sie repräsentieren weder die Ansichten von Gartner oder seinen Tochtergesellschaften noch stellen sie eine Befürwortung durch Gartner dar.

Gartner befürwortet keinen der in seinen Forschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Research-Publikationen von Gartner geben die Meinung der Research-Organisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Open Systems

Open Systems ist einer der führenden Experten für Cybersicherheit und Konnektivität für die Enterprise Cloud. Open Systems hilft Unternehmen zu wachsen: Das sichere Skalieren in der Cloud ist jederzeit möglich. Ihren Komplett-Service kombiniert das Unternehmen mit einer intelligenten Plattform zur Vorhersage, Prävention, Erkennung und Reaktion auf Cyber-Bedrohungen. Unternehmen kümmern sich um ihr Kerngeschäft, Open Systems sorgt für ihre Sicherheit. Weitere Informationen unter open-systems.com.

