Angesichts des Valentinstages habe ich beschlossen, meine Recherchen der Liebe und dem Aktienmarkt zu widmen. Sind diese beiden Konzepte ähnlicher, als wir es uns jemals vorgestellt haben und gibt es eine Korrelation zwischen ihnen? Liebe ist schwer zu definieren, aber Statistiken sind etwas, auf das ich mich immer beziehen kann. Bei der Recherche zu der Thematik bin ich u.a. auf eine interessante Studie gestoßen, die von einem Team von Beziehungsexperten in Deutschland veröffentlicht wurde. Die Studie: Offensichtlich kommen Trennungen das ganze Jahr über vor. Allerdings gibt es zwei bemerkenswerte Zeiträume, in denen die Trennungsraten extrem in die Höhe schnellen. Von November bis zwei Wochen vor Weihnachten nimmt die Anzahl der Paare, die sich für eine Trennung entscheiden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...