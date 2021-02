DJ MÄRKTE USA/Rekordjagd dürfte weitergehen

NEW YORK (Dow Jones)--Die Rekordjagd an der Wall Street dürfte sich auch nach dem verlängerten Wochenende am Dienstag fortsetzen. Weiter stützen die Aussichten auf zusätzliche fiskalische Stimulierungsmaßnahmen und die anhaltende Unterstützung durch die Zentralbanken, um eine breite wirtschaftliche Erholung zu ermöglichen. Die Demokraten im Repräsentantenhaus wollen noch in dieser Woche eine legislative Vorlage von US-Präsident Joe Bidens Stimuluspaket in Höhe von 1,9 Billionen Dollar anfertigen.

Auch die Einführung weiterer Impfstoffe, der Rückgang der Covid-19-Infektionszahlen in vielen Ländern und die fortschreitenden Impfungen stärken das Vertrauen in eine baldige Überwindung der Coronavirus-Pandemie.

Der Future auf den S&P-500 gewinnt aktuell 0,3 Prozent. Auf Schlusskursbasis am Freitag hatten alle drei Leitindizes neue Allzeithochs markiert. Unterstützung kommt auch von guten US-Daten. So ist die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York im Februar stärker gestiegen als erwartet.

Energiewerte mit US-Kältewelle im Blick

Besonders die Energiewerte dürften mit der Kältewelle in Texas im Blickpunkt stehen. "Diese arktischen Temperaturen erhöhen die Nachfrage nach Öl und Heizung. Das ist eindeutig etwas, das man beobachten muss", sagt Carsten Brzeski, globaler Leiter des Makro-Research der ING Groep. Die Aktien des texanischen Energieunternehmens Occidental Petroleum erhöhen sich vorbörslich um 6,2 Prozent.

Auch die US-Berichtssaison bleibt weiter im Fokus. "Die bislang vorgelegten Ergebnisse haben überwiegend deutlich über den Erwartungen gelegen", sagt Charles Hepworth, Investment-Director bei GAM Investments. Starke Unternehmenszahlen und der Beginn der Impf-Kampagnen haben die Investoren dazu veranlasst, optimistischer zu werden, was die am stärksten von der Pandemie betroffenen Sektoren betrifft, ergänzt der Teilnehmer.

Die Aktie von CVS Health steigt um 2,0 Prozent. Umsatz und Nettogewinn für das vierte Quartal haben die Erwartungen des Marktes übertroffen. Der Ausblick für das Jahr 2021 lag im Rahmen der Prognosen.

Borgwarner erhöhen sich um 7,0 Prozent. Der US-Autozulieferer übernimmt den deutschen Fahrzeug-Batteriehersteller Akasol. Die Übernahme sei Teil der strategischen Partnerschaft mit Akasol, so die Analysten von Stifel. Die Offerte bewerte das Unternehmen mit 730 Millionen Euro.

Bitcoin steigt erstmals über 50.000 Dollar

Die Rekordjagd der Kryptowährung Bitcoin setzt sich fort. Am Dienstag wurde erstmals die Marke von 50.000 Dollar geknackt. Bei 50.645 Dollar wurde ein Allzeithoch markiert. Zum Jahreswechsel stand der Kurs noch bei 30.000 Dollar, die 20.000er Marke hatte er Mitte Dezember durchbrochen. Seit Jahresbeginn steht für die Kryptowährung ein Plus von mehr als 70 Prozent zu Buche. Händler verweisen zur Begründung auf die zunehmende Akzeptanz des Bitcoin.

Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich die Ölpreise. Für die US-Sorte WTI geht es weiter nach oben. Das eisige Wetter in den USA erhöhe die Nachfrage, heißt es. Gleichzeitig könnten die niedrigen Temperaturen die Ölproduktion in Texas behindern. Der Kälteeinbruch trägt dazu bei, die monatelange Erholung fortzusetzen, die durch die Produktionskürzungen der OPEC und ihrer Partner, allen voran Russland, angetrieben wurde, so ein Beobachter.

Der Euro entfernt sich deutlicher von der Marke bei 1,21 US-Dollar nach oben und klettert auf das höchste Niveau seit zweieinhalb Wochen. Trotz des kurzfristigen Aufwärtstrends betont Devisen-Analyst Derek Halpenny von MUFG den Umstand, dass der Euro die am zweitschlechtesten laufende G10-Währung stelle. Der Experte macht allerdings Potenzial für den Euro aus und verweist auf die sich verbessernden Aussichten der Eurozone. Auch ein besser als erwarteter ZEW-Index stützt.

Gold und Anleihen sind dagegen in dem aktuellen Umfeld nicht gefragt und geben deutlich nach.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,11 0,8 0,11 -0,4 5 Jahre 0,51 2,9 0,49 15,3 7 Jahre 0,89 4,0 0,85 23,9 10 Jahre 1,25 4,6 1,21 33,7 30 Jahre 2,07 5,4 2,01 41,9 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:05 Uhr Mo, 17:41 % YTD EUR/USD 1,2117 -0,09% 1,2140 1,2130 -0,8% EUR/JPY 128,03 +0,20% 128,13 127,80 +1,5% EUR/CHF 1,0800 +0,03% 1,0793 1,0798 -0,1% EUR/GBP 0,8721 +0,01% 0,8713 0,8720 -2,4% USD/JPY 105,66 +0,29% 105,54 105,36 +2,3% GBP/USD 1,3896 -0,09% 1,3933 1,3911 +1,7% USD/CNH (Offshore) 6,4248 +0,27% 6,4094 6,4049 -1,2% Bitcoin BTC/USD 49.073,25 +1,66% 49.046,25 48.439,75 +68,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,59 60,12 +0,2% 0,12 +22,5% Brent/ICE 63,04 63,30 -0,4% -0,26 +21,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.798,61 1.818,88 -1,1% -20,27 -5,2% Silber (Spot) 26,90 27,73 -3,0% -0,82 +1,9% Platin (Spot) 1.275,80 1.306,00 -2,3% -30,20 +19,2% Kupfer-Future 3,82 3,83 +0,9% +0,03 +8,6% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/err

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2021 08:57 ET (13:57 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.