In einem Interview mit CNBC sagte der Präsident der St. Louis Fed, James Bullard, am Dienstag, dass er glaubt, dass die Inflation in diesem Jahr anziehen wird, wie Reuters berichtete. Zusätzliche Punkte "Wir sind mit der Inflation momentan sehr zufrieden." "Die Fed wird die Inflation mit ins Boot nehmen." "Der größte Punkt bei Aktien sind Tech-Firmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...