Toronto, 16. Februar 2021 - New Wave Holdings Corp. (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTCPK: TRMNF) ("New Wave" oder das "Unternehmen"), ein Investmentemittent, der Kapital- und Unterstützungsdienstleistungen anbietet, meldet die Erweiterung der Markenpräsenz von Way of Will in neuen Abteilungen für Männer-Körperpflegeprodukte in Läden von Dick's Sporting Goods in diesem Frühling sowie in zukünftigen neuen Konzeptläden.

Seit August 2020 sind die Sport-Körperpflege- und -Wellnessprodukte von Way of Will stolzer Bestandteil von Dick's Sporting Goods - sowohl online als auch in allen 850 Läden landesweit. In diesem Frühling wird der Sportartikel-Einzelhandelsriese die Marke und die Regalpräsenz von Way of Will in seiner neuen Abteilung für Männer-Körperpflegeprodukte an 66 Standorten in den USA erweitern.

Das 1948 gegründete Unternehmen Dick's Sporting Goods begann mit einem einzigen Köder- und Angelgeschäft und verfügt heute über mehr als 800 Filialen und beschäftigt über 30.000 Mitarbeiter. Es ist die größte Sportartikel-Einzelhandelskette in den USA und bekannt für seine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an qualitativ hochwertigen Sportgeräten, Fitnessbekleidung und anderem Zubehör für einen aktiven Lebensstil.

In den kommenden Monaten wird Dick's Sporting Goods außerdem zwei neue Konzeptläden namens Ecosystems of the Future eröffnen. Diese Läden sollen das Einkaufserlebnis der Kunden durch mehr Zubehör, exklusive Auslagen, eine spezielle Produktauswahl und ausgewiesene Bereiche für interaktive Aktivitäten verbessern. Die Käufer können sich auf lehrreiche und inspirierende Erlebnisse in unterschiedlichen Bereichen der Läden freuen, wie etwa die Gesundheits- und Wellnesskissen.

Dick's Sporting Goods wird voraussichtlich am 17. März 2021 das Soft Opening des ersten Konzeptladens in Victor im US-Bundesstaat New York durchführen, gefolgt von der Eröffnung des zweiten Konzeptladens in Knoxville im US-Bundesstaat Tennessee am 19. Mai 2021. Die Produkte von Way of Will werden in den Frauen- und Männer-Kissen sowie in den Gesundheits- und Wellnesskissen vertreten sein.

"Way of Will ist stolz darauf, Gesundheits- und Wellnessprodukte zu entwickeln, die für jeden geeignet sind", sagt CEO und Founder Willie Tsang. "Wir haben als Körperpflegemarke für einen aktiven Lebensstil begonnen und unsere Sportkollektion von Gesundheits- und Wellnessprodukten hat einen großen Anteil an unserem Erfolg und Wachstum als Unternehmen. Das Engagement von Dick's Sporting Goods, den Verbrauchern nur die qualitativ hochwertigsten Fitnessprodukte anzubieten, macht uns extrem stolz, ein Teil ihrer exklusiven Auswahl an zusammengestellten Produkten zu sein. Wir freuen uns, mit dieser vertrauenswürdigen Institution zusammenzuarbeiten, die für dieselben Grundwerte und dasselbe Streben nach Gesundheit und Wellness steht wie wir."

ÜBER NEW WAVE HOLDINGS CORP.

New Wave Holdings Corp. (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTCPK: TRMNF) ist ein sogenannter Investment-Emittent, der sich vor allem auf den wachstumsstarken Nutrazeutika- und Psychedelikasektor sowie die Förderung adaptiver und progressiver Produkte und Therapien für die Gesundheit und Wellness konzentriert. Die Tochtergesellschaften von New Wave zählen zu ihrem Portfolio von nicht psychoaktiven Pflanzen und Pilzen auch verschiedene Gesundheits- und Schönheitsprodukte. Das Unternehmen erweitert seinen Produktvertrieb durch vertikale Integration und setzt als Anbieter von End-to-End-Lösungen ein Geschäftsmodell mit hohen Gewinnspannen ein.

Anleger, die mit New Wave Holdings in Verbindung treten möchten, können unter http://newwavecorp.com mehr über die Firma erfahren und mit dem Team Kontakt aufnehmen.

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Daniel Fox

Chief Executive Officer

New Wave Holdings Corp.

mailto:dan@newwavecorp.com

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen in Bezug auf WAY OF WILL INC. wurden von WAY OF WILL INC. und/oder seinem Vertreter zur Verfügung gestellt und wurden vom Unternehmen nicht unabhängig überprüft. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit dieser Informationen.

Die CSE hat sich in keiner Weise zu den Vorteilen der Akquisition geäußert und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. Weder die CSE noch ihr Marktregulator (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernimmt die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Informationen darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die geltende behördliche Genehmigung im Zusammenhang mit der Übernahme, dem Abschluss der Übernahme, der Ausweitung des Betriebs, der Größe und Qualität zukünftiger Turniere und Prognosen hinsichtlich der Teilnahme an zukünftigen Veranstaltungen. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, wenn auch nicht immer, anhand der Verwendung von Begriffen wie z.B. "davon ausgehen", "planen", "schätzen", "erwarten", "möglicherweise", "werden", "beabsichtigen", "sollten" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren behaftet, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können aus den folgenden Gründen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden: Wettbewerbsfaktoren und Wettbewerb um Investmentgelegenheiten; Herausforderungen im Zusammenhang mit der Betriebstätigkeit auf internationalen Märkten; Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung von Transaktionen; Änderungen der strategischen Wachstumspläne des Unternehmens sowie andere Faktoren, die sich mehrheitlich der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf Grundlage der aktuellen Annahmen und möglichen Investment-Pipeline angemessen sind, es kann aber nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum aktuellen Zeitpunkt wider und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Informationen zu korrigieren oder zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=56742Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=56742&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA64913V1031Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA64913V1031