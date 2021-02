Volkswagen bastelt weiter an seinem Elektroautoangebot. Mit dem ID 5 wird nun ein E-Coupé vom Wolfsburger Autohersteller produziert. Auf die rein elektrische Kombilimousine ID 3 und den E-SUV ID 4 folgt schon bald der Coupe-SUV ID 5 - natürlich auch vollelektrisch. Laut VW-Markenchef Ralf Brandstätter wird der Ableger des ID 4 nicht im Wolfsburger Stammwerk, sondern am Standort Zwickau gebaut. Noch im zweiten Halbjahr des Jahres 2021 soll er in den Markt eingeführt werden. Um das gewährleisten zu können, läuft bereits die ...

