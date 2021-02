Homeoffice - das ist, wenn man nicht mehr weiß, ob man eigentlich noch arbeitet, oder sich schon entspannen sollte. Die Grenzen verschwimmen, die Übergänge sind fließend. Diese 7 Videospiele bieten beste Ablenkung. Games können entweder eindeutig aufzeigen, wann Feierabend ist: Nämlich dann, wenn das Game gestartet wird und damit der so wunderbaren Unproduktivität gefrönt werden kann. Dann sind Videospiele das Refugium, in dem alles zum Selbstzweck wird und kein Bruttosozialprodukt gesteigert werden muss. Ebenso können Spiele auch die kurze Ablenkung für Zwischendurch sein. In der Mittagspause etwa, diese ...

