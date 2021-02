Zürich (ots) - Susanne Welle übernimmt am 1. März 2021 die Leitung der Hotelfachschule Belvoirpark HF, die zum Branchenverband GastroSuisse gehört. Der Verband stellt damit seine beiden Hotelfachschulen in Zürich und Genf unter eine operative Gesamtleitung.Der Vorstand von GastroSuisse hat Susanne Welle die Verantwortung für beide Hotelfachschulen des Verbandes übertragen und damit auch die Vakanz an der Spitze der Hotelfachschule Belvoirpark HF geregelt. Seit 1. November 2020 zeichnet Susanne Welle bereits verantwortlich für die Leitung der Hotelfachschule Genf HF (Ecole Hôteliére de Genéve ES). "Mit diesem Schritt wollen wir unsere beiden Schulen stärken und die Zusammenarbeit der beiden Institutionen intensivieren. Wir sind überzeugt, dass Susanne Welle über die notwendigen Fach- und Führungskompetenzen verfügt, um die beiden Schulen erfolgreich in die Zukunft zu führen", begründet GastroSuisse-Präsident Casimir Platzer die Wahl.Susanne Welle ist eine Branchenkennerin mit grossem Fachwissen und ausgewiesener Erfahrung in der Hotellerie und Restauration im In- und Ausland. Sie ist zudem im Bildungswesen sehr erfahren und wirkte im Laufe ihrer Karriere unter anderem an der "Swiss Hotel Management School", im "Glion Institute of Higher Education" und an der damals neu gegründeten "Hotelfachschule Vatel Schweiz", welche sie stetig weiterentwickelte. Vor ihrem Wechsel an die Ecole Hôteliére de Genéve ES war sie "Dean of Untergraduate Programs" an der Hotelfachschule "Les Roches Global Hospitality Education" in Crans-Montana.Die 1925 gegründete Belvoirpark Hotelfachschule Zürich HF ist ebenso wie die "Ecole Hôteliére de Genéve ES" eine Institution von GastroSuisse, dem Verband für Hotellerie und Restauration in der Schweiz. Beide Schulen sind Kaderschmieden für Dienstleistungen auf höchstem Niveau und ihre Diplome sind wertvolle Wegbereiter für eine erfolgreiche Karriere in der Hotellerie und Gastronomie.GastroSuisse ist der Verband für Hotellerie und Restauration in der Schweiz. Die Organisation mit dem Gründungsjahr 1891 setzt sich seit über 125 Jahren für die Interessen der Branche ein.Pressekontakt:Casimir Platzer, Präsident GastroSuisseTelefon 044 377 53 53, communication@gastrosuisse.chOriginal-Content von: GastroSuisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100007695/100865357