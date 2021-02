Heute gab es erneut kein Allzeithoch im DAX, weitere Rekorde indessen an Wall Street und beim Bitcoin. Über die spannenden Aktien des Tages sprechen wir hier im LS-X-Marktbericht. DAX schafft es wieder nicht Der Schwung vom Freitag nahm am Montag zwar nicht ab, ein neues Allzeithoch war dem Deutschen Aktienindex dennoch verwährt. Dies hätte heute erreicht werden können. Zumindest sah es danach in der Vorbörse aus, wie wir mit Daniel Saurenz besprachen: ...

