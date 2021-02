Beim Chemieriesen Covestro stehen wir kurz vor einem Einstieg. Auf was jetzt zu achten ist, lesen Sie hier! Auf der Suche nach weiteren Einstiegsbereichen im DAX30-Paket, müssen wir gar nicht so lang Ausschau halten. Wir haben aktuell zahlreiche Trading-Boxen in den Charts hinterlegt, die nur darauf warten, angelaufen zu werden. Dort werden wir freilich flächendeckend einkaufen. Die kommenden Tage und Wochen werden also wieder extrem spannend werden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...