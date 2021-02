Es ist aktuell eine der wohl spannendsten Fragen unserer Zeit: Was ist der Ursprung von Covid-19? Auf eine ernstzunehmende Analyse des Wuhan Institute of Virology (WIV) kann man sicher lange warten; zumal diese der WHO und anderen internationalen Organisationen den Zugang zu wichtigen Rohdaten über das anfängliche Infektionsgeschehen und Krankheitsverläufe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...