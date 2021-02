Heute, am 17. Februar von 14.00 - 15.00 Uhr findet ein Web-Seminar von Enza Zaden über "The Future of Lettuce: Conneting Technology, Enviroment & Business" statt. Ein weiteres Thema werden die Salat Bio-Marktinsights sein. Das Web-Seminar ist kostenlos. Foto © Enza Zaden Eine Registrierung unter Webinar Registration - Zoom ist notwendig. Quelle: Enza...

Den vollständigen Artikel lesen ...