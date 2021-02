Branchenführendes Zertifikationsprogramm setzt Engagement angesichts der weltweiten Nachfrage nach qualifizierten Berufsgruppen für Cloud-Networking fort

Aviatrix, die Cloud-Netzwerkplattform, gab heute bekannt, dass es mit seinem Aviatrix Certified Engineers (ACE) Programm einen weiteren bedeutenden Meilenstein erreicht hat. Ebenso wurde begonnen, den Lehrplan für neue Multi-Cloud-Netzwerkoperationen aufzustellen, aufbauend auf dem Grundwissen für Cloud-Networking, das für die Zertifizierung als ACE Multi-Cloud Networking Associate erforderlich ist. Die Bezeichnung "ACE Multi-Cloud-Netzwerkoperationen" validiert die Fähigkeiten einer Fachkraft für Cloud-Networking, Multi-Cloud-Netzwerk- und Sicherheitsservices, die betriebliche Erfordernisse unterstützen, erfolgreich zu betreiben und zu verwalten. Dieser Kurs führt auch die Begrifflichkeiten CI (Continuous Integration)/CD (Continuous Delivery/Deplyoment) und Infrastructure-as-a-Code (Infrastruktur als Code, IaC) ein, die als innovativere Lösungen für die Umsetzung des Cloud-Networking und von Sicherheitslösungen gelten. Automationswerkzeuge wie Terraform und der Aviatrix Provider für Multi-Cloud Terraform unterstützen Tätigkeiten, in denen DevOps Teams eng zusammenarbeiten, um eine wiederholbare und überprüfbare Infrastruktur einzurichten und dazu eine einzige CI/CD-Pipeline zu nutzen.

Mit mehr als 10.000 ACEs, die in mehr als 2.500 Unternehmen in über 110 Ländern weltweit vertreten sind, ist das ACE-Programm die führende technische Zertifikation im Bereich Multi-Cloud-Networking, die über die höchste Anerkennung verfügt. Speziell mit diesem Schulungsprogramm konnten Fachkräfte für Cloud-Networking und ihre Unternehmen Wissenslücken schließen und sich Kenntnisse zum Grundgerüst von Cloud-Service-Providern (CSP) sowie zur Wertschöpfung durch beste Praktiken in Multi-Cloud-Netzwerkarchitekturen aneignen.

"Cloud-Networking ist wichtig, jedoch auch sehr komplex. Das Aviatrix ACE-Programm ermöglicht es mir, die Konzeption und Grenzen aller bedeutenden Cloud-Service-Provider wie AWS, Azure, GCP, OCI usw. besser zu verstehen. Diese wertvolle Schulung hilft auch IT-Architekten und -Managern beim Design und Aufbau von Cloud-Networking-Lösungen der Unternehmensklasse, die den Anforderungen von Unternehmen für Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Compliance entsprechen. Ich empfehle dieses Programm jedem sehr, der sich mehr Wissen im Bereich der Hybrid- oder Multi-Cloud-Netzwerke aneignen möchte", betont Walter Lee, Sr. Software Engineer eines weltweit führenden Finanzdienstleisters.

Mithilfe des ACE-Programms können IT-Mitarbeiter die Leitung und Beschleunigung der Überführung ihres Unternehmens in die Cloud vorbereiten. Das Programm ist das erste für Cloud-Mitarbeiter, DevOps, Netzwerkpersonal und Sicherheitsfachkräfte erhältliche Zertifikat für Multi-Cloud-Networking und Sicherheit. Das ACE-Zertifikat richtet sich an Einzelpersonen, die über Grundwissen zu Netzwerkkonzepten verfügen und gibt Ingenieuren und Mitarbeitern im IT-Bereich Wissen an die Hand (1) zu nativen Konstrukten des Cloud-Networking in AWS, Azure, Google Cloud und Oracle Cloud Infrastructure, (2) zu Multi-Cloud Designmustern und -konzepten sowie (3) für die Professionalität in der Planung und Bereitstellung von Anwendungsfällen und Architekturen in Multi-Cloud-Netzwerken mit der Aviatrix Cloud-Netzwerk-Plattform.

"Die Nachfrage nach dem ACE-Programm in der Branche übertrifft in den letzten 12 Monaten immer wieder unsere Erwartungen", sagte Nauman Mustafa, Vice President Solutions Engineering bei Aviatrix. "Mit ACE liefern wir die Schulung, die Fachkräfte für Cloud-Networking benötigen, um Netzwerkkonstrukte in der öffentlichen Cloud, Kapazitäten von Service-Providern und unterschiedliche architektonische Designmuster in der Multi-Cloud zu verstehen und dieses Wissen in ihrer spezifischen Umgebung anwenden zu können. Weiterhin wird unser kürzlich angelaufener Kurs für den Betrieb von Multi-Cloud-Netzwerken ACEs das Wissen an die Hand beben, um ihre unternehmenskritischen Arbeitslasten in der Cloud erfolgreich auf den Weg zu bringen, zu bedienen und effizient zu managen. Sie werden damit auch bessere Transparenz, Beobachtbarkeit und Überwachungskapazitäten erhalten, die ein gutes Stück über die grundlegenden Tools für operative Belange und Fehlerbehebung hinausreichen, die ihnen von ihren CSPs geboten werden."

